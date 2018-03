4 марта в Солсбери отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В России он был приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену. Великобритания пообещала "решительный ответ" и не исключила частичный бойкот чемпионата мира по футболу, если в покушении обнаружат российский след. "ГОРДОН" рассказывает, что известно об отравлении Скрипаля к этому моменту. Окружная больница Солсбери, где находятся трое пострадавших в результате покушения на Скрипаля Фото: ЕРА Денис КОНДАК Сергей Скрипал – прежний российский шпион, полковник запаса вооруженных сил РФ, который в 1990-х служил в ГРУ. В этом ведомстве он занимал разные должности, в том числе исполнял обязанности начальника управления кадров.После увольнения со службы в 1999 году работал в министерстве иностранных дел РФ, затем – в министерстве территориальных образований Московской области. Параллельно вел бизнес: был совладельцем компании "Юниэкспл", которая занималась разминированием местности, утилизацией боеприпасов и военной техники.В 2004 году ФСБ РФ задержала его по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой. По данным российского следствия, разведка Великобритании завербовала Скрипаля в 1995 году. Сведения, составляющие государственную тайну, он передавал Лондону и во время службы, и после увольнения из ГРУ (засекреченную информацию узнавал от бывших сослуживцев).Суд по делу Скрипаля закончился в 2006 году, его приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену, лишили звания и наград. Скрипаль в Московском окружном военном суде в 2006 году. Фото: ЕРА Москва утверждает, что Скрипаля завербовал британский агент Пабло Миллер, работавший под прикрытием в посольстве Великобритании в Таллинне.Вербовка и госизмена Скрипаля упоминается в книге "Чертова дюжина контрразведки" российского писателя Николая Лузана, который называет себя ветераном органов безопасности. По данным Лузана, российского разведчика завербовали во время его командировок на Мальту и в Испанию.Генерал-майор ГРУ в отставке Валерий Малеванный в комментарии "Русской службе BBC" рассказал, что Скрипаля завербовали с помощью "медовой ловушки". Так разведчики называют вступление в половую связь с объектом вербовки.В обмен на финансовое вознаграждение Скрипаль передавал британской разведке данные об агентах российских спецслужб под прикрытием. К моменту увольнения из ГРУ он раскрыл, по разным данным, от 12 до 300 коллег по службе. Штаб-квартира британской разведки в Лондоне. Фото: ЕРА Российское следствие утверждает, что суммарный гонорар Скрипаля за девять лет работы на британскую разведку составил $100 тыс. Деньги он ежемесячно получал на засекреченный банковский счет в Испании.Лузан в своей книге пишет, что в Москве Скрипаль вел образ жизни богатого человека, несовместимый с доходами пенсионера ГРУ, что и позволило его разоблачить. Однако родственник Скрипаля и его друг Олег Иванов в комментарии "Русской службе BBC" это опровергают. По их словам, пенсионер ездил на старом автомобиле "Нива", а вся семья из четырех человек жила в двухкомнатной квартире.В тюрьме Скрипаль провел почти четыре года. В июле 2010-го президент РФ Дмитрий Медведев помиловал его и еще трех россиян, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, – Игоря Сутягина, Александра Запорожского и Геннадия Василенко.Четырех россиян обменяли на 10 агентов российских спецслужб, раскрытых в США (среди них – шпионка Анна Чапман). После обмена Запорожский и Василенко уехали в США, а Сутягин и Скрипаль получили убежище в Великобритании.По данным газеты The Daily Mail, спустя год после обмена Скрипаль приобрел дом стоимостью 340 тыс. фунтов ($472 тыс.) в Солсбери. Это небольшой город с населением 45 тыс. жителей на юге Великобритании, в 140 км от Лондона. Издание "Медуза" со ссылкой на соцсеть LinkedIn писало, что в этом же городе живет вербовщик MI6 Пабло Миллер, однако сейчас его профиль недоступен. Дом Скрипаля в Солсбери оцеплен полицией. Фото: ЕРА По информации "Русской службы BBC", в Великобритании Скрипаль иногда посещал военные академии, читал курсантам лекции о ГРУ и консультировал MI6. Газета The Financial Times со ссылкой на свои источники пишет, что Скрипаль после переезда в Солсбери продолжил работать на британскую разведку. Он рассказывал спецслужбам, как устроена российская разведка и как работают агенты РФ на Западе.В Солсбери Скрипаль жил вместе со своей женой Людмилой и сыном Александром (дочь переехала назад в Москву в 2014 году). В последние годы прежний шпион потерял трех близких родственников. Супруга Скрипаля умерла от рака (по другим данным – скончалась в автокатастрофе) в 2012 году, в 2016-м в России скончался его старший брат, а в 2017-м во время визита в Санкт-Петербург от печеночной недостаточности умер сын Скрипаля Александр.4 марта 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке возле торгового центра в Солсбери. Их доставили в больницу с симптомами сильного отравления. Также в больницу попал полицейский, который первым к ним подошел.Информации об обстоятельствах отравления пока нет. Известно, что перед потерей сознания Скрипаль и его дочь посетили итальянский ресторан Zizzi, а также паб Bishop's Mill. Оба этих заведения сейчас закрыты и охраняются полицией.7 марта телеканал Sky News сообщил, что все трое пострадавших находятся в коме. На следующий день министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила, что полицейский пришел в себя и находится в сознании, а Скрипаль и его дочь остаются в критическом, но стабильном состоянии.По информации The Guardian, Юлию и Сергея Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом. Наиболее известные яды такого типа – зарин и VX. Зарин применялся во время химических атак в Сирии, с помощью VX в 2017 году убили сводного брата главы КНДР Ким Чен Нама. Источники BBC утверждают, что для отравления использовалось очень редкое вещество – не зарин и не VX.Издание "Радио Свобода" писало, Скрипаля отравили сильнодействующим синтетическом наркотиком фентанил. Его использовала ФСБ РФ при штурме захваченного террористами театра на Дубровке в 2002 году. Этот препарат не является редким, а симптомы отравления фентанилом не совпали с симптомами Скрипалей. Скамейку, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь, полицейские оградили тентом. Фото: ЕРА Полиция считает отравление Скрипаля и его дочери покушением на убийство. Правоохранители утверждают, что знают, каким веществом отравили россиян, но не называют его в интересах следствия.Газета The Times со ссылкой на свои источники писала, что полиция и разведка Великобритании рассматривают несколько версий: спонсируемое властями РФ покушение, покушение с целью подорвать режим президента РФ Владимира Путина, а также попытка убийства по личным мотивам.Полиция также решила расследовать смерть членов семьи Скрипаля, похороненных в Великобритании. Под охрану взяли могилы его супруги и сына, а также дом бывшего разведчика в Солсбери.Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте, пообещал, что правительство "ответит решительно и должным образом", если появятся доказательства российского следа в отравлении Скрипаля. Министр назвал Кремль "злонамеренной и дестабилизирующей силой" и не исключил, что Великобритания может частично бойкотировать чемпионат мира по футболу в России."Не показывая ни на кого пальцем, я говорю правительствам только мира: ни одна попытка лишить невинного человека жизни на британской территории не останется безнаказанной", – сказал Джонсон. Джонсон после заседания правительственного комитета COBRA, который координирует действия властей в чрезвычайных ситуациях. Фото: ЕРА По словам министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, Путин "ясно дал понять, что у него есть враждебные намерения в отношении этой страны". Он подчеркнул, что Британия должна осознать эту угрозу и ответить на нее, в том числе наращиванием неядерного вооружения и сил морского сдерживания.Глава МВД Великобритании Эмбер Радд назвала отравление Скрипаля "возмутительным преступлением". Она отметила, что правительство будет действовать "без колебаний", когда полиция установит все обстоятельства покушения.Председатель комитета по вопросам внутренних дел Палаты общин британского парламента Иветт Купер попросила главу МВД провести повторное расследование смертей 14 человек на территории Великобритании, произошедших за последние 12 лет. Все умершие были связаны с российским бизнесменом Борисом Березовским, предположительно покончившим с собой в 2013 году, и экс-сотрудником ФСБ Александром Литвиненко, которого отравили полонием в 2006 году (и Березовский, и Литвиненко тоже присутствуют в списке Купер).В России причастность к отравлению отрицают. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 марта заявил, что Кремль "не располагает" информацией о покушении на Скрипаля, а также отметил, что Москва готова помочь Великобритании с расследованием. 