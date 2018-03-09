|Рубан приобрел оружие через главаря ДНР - прокуратура
|09.03.2018 15:30
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Лидер "Офицерского корпуса" Владимир Рубан приобрел оружие через знакомство с лидером боевиков ДНР Александром , передает со ссылкой на .
Судья военной прокуратуры Шевченковского районного суда зачитал информацию об этом при избрании меры пресечения, сообщает "24 канал".
Рубан приобрел оружие в оккупированных Горловке и Макеевке. Затем перевез ее в серую зону.
Оттуда он планировал переправить запас на территорию, подконтрольную Украине.
Правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украины территорию. "Там было все, что хочешь. И даже далеко не стрелковое оружие и боеприпасы", - уверяет источник Общественного радио.