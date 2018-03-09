Глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан может вызвать больший скандал, чем кто-либо в Украине, заявила внефракционный нардеп Надежда Савченко. Савченко: Рубан является человеком-переговорщиком Фото: Українська правда / Twitter "Я не могла не придти и не поддержать этого человека. Я знаю, сколько этот человек сделал для освобождения пленных, в том числе и для меня… На данный момент мне очень не нравится война спецслужб в Украине, потому что, когда мы, украинцы, действуем разрозненно, мы меньше выигрываем. Если бы действовали вместе, было бы больше результата", – заявила Савченко.По ее словам, это утверждение касается сферы обмена пленными и других "глубинных операций"."Я ждала такого решения суда, это все понятно. Единственное, что могу сказать, что господин Рубан умеет вызвать скандал больше, чем кто-либо… Тема Рубана, наверное, будет звучать", – считает Савченко.Нардеп добавила, что ее помощник Олег Мезенцев также фигурирует в данном деле, при этом спецслужбы "записали в список подозреваемых всех тех, кто вообще знал Рубана". Депутат также рассказала, что Мезенцев написал заявление об увольнении, при этом ей неизвестно, где он сейчас.На вопрос, правда ли, что она пересекала так называемую границу с "ДНР" в машине Рубана, Савченко ответила: "Я никогда не пересекала в машинах Рубана, я ходила пешком. Какими дорогами – потом покажу"."Нужно было попасть на оккупированную территорию, чтобы начать процесс верификации… После того, как я зашла в Макеевскую колонию и обнаружила шесть людей, о которых мы не знали, где они… начался процесс верификации... Это обычные процессы обмена, которые не могут происходить иначе", – рассказала нардеп.Она добавила, что не знает, когда именно Рубану запретили въезд на оккупированную территорию, при этом он является "человеком-переговорщиком"."Есть люди, которым доверяет или может открыться частично другая сторона. И эти люди очень важны в таких вопросах на войне", – заявила Савченко.9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал главу "Офицерского корпуса" Владимира Рубана на 60 дней без права выхода под залог. Савченко хотела взять его на поруки.8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно о задержании главы "Офицерского корпуса" в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, Рубан имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.По словам генпрокурора Юрия Луценко, задержание Рубана не было случайным.Сотрудники СБУ обыскали квартиру жены Рубана.Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Рубан заявил в суде, что о наличии в мебели, которую он перевозил, оружия не знал. По словам подозреваемого, он выполнял роль водителя, а автомобиль "принадлежит старшему офицеру Кедру". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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