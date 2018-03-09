Скапаротти подчеркнул, что Вашингтон и НАТО должны сделать больше, чтобы удержать регион от дестабилизации

Об этом заявил главный командующий силами Североатлантического альянса в Европе американский генерал Кертис Скапаротти во время выступления в комитете Сената США по вооружению, пишет " Радио Свобода ".

Он подчеркнул, что Вашингтон и НАТО должны сделать больше, чтобы удержать регион от дестабилизации.

"Регион, по которому я сейчас обеспокоен - это собственно Балканы. Россия работает на Балканах, а мы покинули регион без внимания. Поэтому это регион, где у нас в будущем могут быть проблемы" , - сказал Скапаротти, отвечая на вопрос о том, каким регионам в Европе, по его мнению, угрожает Россия.

Одна из балканских стран, Черногория прошлого года стала 29-м членом НАТО. Этот шаг резко раскритиковала Россия.