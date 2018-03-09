|В НАТО обеспокоены увеличением давления России на Балканы
|09.03.2018 15:33
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Скапаротти подчеркнул, что Вашингтон и НАТО должны сделать больше, чтобы удержать регион от дестабилизацииБалканы столкнулись с усилением скрытого и явного давления со стороны России.
Фото: rus.err.ee
Об этом заявил главный командующий силами Североатлантического альянса в Европе американский генерал Кертис Скапаротти во время выступления в комитете Сената США по вооружению, пишет " Радио Свобода ".
Он подчеркнул, что Вашингтон и НАТО должны сделать больше, чтобы удержать регион от дестабилизации.
"Регион, по которому я сейчас обеспокоен - это собственно Балканы. Россия работает на Балканах, а мы покинули регион без внимания. Поэтому это регион, где у нас в будущем могут быть проблемы" , - сказал Скапаротти, отвечая на вопрос о том, каким регионам в Европе, по его мнению, угрожает Россия.
Одна из балканских стран, Черногория прошлого года стала 29-м членом НАТО. Этот шаг резко раскритиковала Россия.
Напомним, по данным The Associated Press , Сербия ведет переговоры о закупке военных вертолетов из России , а также о создании специальной ремонтной базы, что позволит присутствие военных РФ в регионе.