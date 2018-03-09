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Полиция задержала семь человек по факту избиения нардепа Левченко
09.03.2018 15:41
Полиция задержала семь человек по факту избиения нардепа Левченко
Полиция открыла производство по факту избиения нардепа Левченко
Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины по факту избиения нардепа Юрия Левченко в Киеве.
Полиция задержала семь человек по факту избиения нардепа Левченко Фото: facebook.com/s.kutniak

Санкция предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

МВС України ✔@MVS_UA

#Поліція з’ясовує обставини конфлікту за участю народного депутата

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