#Поліція з’ясовує обставини конфлікту за участю народного депутата
|Полиция задержала семь человек по факту избиения нардепа Левченко
|09.03.2018 15:41
|
Полиция открыла производство по факту избиения нардепа ЛевченкоПолиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины по факту избиения нардепа Юрия Левченко в Киеве.
Фото: facebook.com/s.kutniak
Санкция предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
Поделитесь статьей с друзьями