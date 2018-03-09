Задержанный на Донбассе в четверг, 8 марта, глава Центра освобождения пленных Владимир Рубан отрицает обвинения. Об этом он заявил во время заседания в Шевченковском райсуде Киева, сообщает NEWSONE .

"Из меня делают террориста №1. Я отрицаю все обвинения и у меня есть пояснения. Операция, которая проходила вчера, была спланирована офицером по имени "Кедр". Он хотел перейти на сторону "ДНР" и назад. Я был у него водителем. У меня нет пропуска на переход на неподконтрольную территорию. Но я занимался и занимаюсь обменом пленных. У меня есть опыт сложных операций и переходов", - заявил Рубан.

Вместе с тем, на вопрос о том, имеет ли он отношение к оружию, которое было указано в сообщении о подозрении, он ответил:

"Я должен был перевезти один товар на ту сторону и оттуда забрать, со слов "Кедра", мебель, что я и сделал. Место, где меня арестовали, находится посередине городка Мытного. Чтобы в него попасть со стороны Донецка, нужно пройти первый украинский блокпост или со стороны Бахмута пройти до поста. Там просто так не пройти: стоят офицеры и солдаты с автоматами. Я подъехал в условное время, ко мне вышел офицер "Кедр", распорядился на посту, чтобы меня пропустили. Я проехал за его машиной 200 м. Из его машины вышли он и несколько бойцов и закрепили сверху черные военные номера. И было еще одно условие: кто-то из военных должен был сесть за руль микроавтобуса. Они не сели. Сказали: "Поехали дальше". И через 200 м они остановились. Меня окружили, и они уехали. Когда начались следственные действия, я увидел, что номера прикрытия, которые были на микроавтобусе, - черные военные - исчезли, веревки были разрезаны. О наличии этого оружия я не знал", - резюмировал задержанный.

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