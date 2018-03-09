объекты критической инфраструктуры — это компании и организации химической отрасли, транспорта, банки и финансовые учреждения, IT- и телеком-компании, компании, занимающиеся продовольствием, охраной здоровья, предприятия коммунального хозяйства, которые стратегически важны для экономики и безопасности государства. Список таких объектов в Украине непубличен.

В парламенте зарегистрировали законопроект №8042, который вносит дополнения в Закон «О санкциях». Его цель — запрет на использование техники и программного обеспечения российского производства на предприятиях и организациях, которые принадлежат к критической инфраструктуре Украины, информирует svodka.net.

Согласно определению, объекты критической инфраструктуры — это компании и организации химической отрасли, транспорта, банки и финансовые учреждения, IT- и телеком-компании, компании, занимающиеся продовольствием, охраной здоровья, предприятия коммунального хозяйства, которые стратегически важны для экономики и безопасности государства. Список таких объектов в Украине непубличен.

Проект закона вносит изменения в ст. 4, где рассматриваются виды санкций, дополняя ее таким абзацем:

«Запрет или ограничение использования на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения или технических средств телекоммуникаций происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции в соответствии с этим Законом».

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Также эта норма касается софта и техники, разработанной юрлицом, где есть часть уставного капитала в собственности государства под санкциями, или юрлицом, которое контролируется другим юрлицом иностранного государства под санкциями.

Если проект закона будет принят в парламенте, он вступит в силу на следующий день после публикации в официальной прессе.

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