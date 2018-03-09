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Грицак о задержании Рубана: Удалось предотвратить масштабные теракты в Украине
09.03.2018 15:48
Жертвами терактов, в подготовке которых подозревается глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан могли стать тысячи мирных граждан, заявил руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак. Грицак: Удалось предотвратить масштабные теракты в Украине, которые могли привести к большим человеческим жертвам Фото: ssu.gov.ua "Удалось предотвратить масштабные теракты в Украине, которые могли привести к большим человеческим жертвам. Хочу подчеркнуть, что жертвами этих терактов могли стать тысячи мирных граждан, а также отдельные политики, чиновники и народные депутаты", – заявил Грицак.Новость дополняется...Рекомендую Twitter G+
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