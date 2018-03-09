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СБУ передаст в музей рассекреченные материалы, касающиеся Шевченко
09.03.2018 15:49
СБУ передаст в музей рассекреченные материалы, касающиеся Шевченко
Документы опубликовали по случаю 204-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко
Служба безопасности Украины рассекретила и передаст Каневского музея Тараса Шевченко материалы, касающиеся художника.
СБУ передаст в музей рассекреченные материалы, касающиеся Шевченко

Документы опубликовали по случаю 204-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства .

В частности, речь идет о материалах по созданию портрета Шевченко художником Ильей Репиным и обустройства в Каневе могилы Кобзаря.

"Отраслевой государственный архив СБУ представит очередные рассекреченные документы, раскрывающие малоизвестные страницы прошлого патриотов, которые отстаивали наше право на свободное развитие и национальную аутентичность" , - говорится в сообщении.

Обнародованные документы также связаны с научным и общественным деятелем Владимиром Науменко, который помогал сохранить и популяризировать творчество Шевченко. В 1917 году он временно возглавлял Центральный совет в течение двух недель, затем стал министром образования в правительстве гетмана Павла Скоропадского. В 1919-м Науменко расстреляли большевики.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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