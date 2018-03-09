СБУ передаст в музей рассекреченные материалы, касающиеся Шевченко Документы опубликовали по случаю 204-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко Служба безопасности Украины рассекретила и передаст Каневского музея Тараса Шевченко материалы, касающиеся художника. Документы опубликовали по случаю 204-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства . В частности, речь идет о материалах по созданию портрета Шевченко художником Ильей Репиным и обустройства в Каневе могилы Кобзаря. "Отраслевой государственный архив СБУ представит очередные рассекреченные документы, раскрывающие малоизвестные страницы прошлого патриотов, которые отстаивали наше право на свободное развитие и национальную аутентичность" , - говорится в сообщении. Обнародованные документы также связаны с научным и общественным деятелем Владимиром Науменко, который помогал сохранить и популяризировать творчество Шевченко. В 1917 году он временно возглавлял Центральный совет в течение двух недель, затем стал министром образования в правительстве гетмана Павла Скоропадского. В 1919-м Науменко расстреляли большевики. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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