|СБУ передаст в музей рассекреченные материалы, касающиеся Шевченко
|09.03.2018 15:49
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Документы опубликовали по случаю 204-й годовщины со дня рождения Тараса ШевченкоСлужба безопасности Украины рассекретила и передаст Каневского музея Тараса Шевченко материалы, касающиеся художника.
Документы опубликовали по случаю 204-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства .
В частности, речь идет о материалах по созданию портрета Шевченко художником Ильей Репиным и обустройства в Каневе могилы Кобзаря.
"Отраслевой государственный архив СБУ представит очередные рассекреченные документы, раскрывающие малоизвестные страницы прошлого патриотов, которые отстаивали наше право на свободное развитие и национальную аутентичность" , - говорится в сообщении.
Обнародованные документы также связаны с научным и общественным деятелем Владимиром Науменко, который помогал сохранить и популяризировать творчество Шевченко. В 1917 году он временно возглавлял Центральный совет в течение двух недель, затем стал министром образования в правительстве гетмана Павла Скоропадского. В 1919-м Науменко расстреляли большевики.