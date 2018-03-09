Электрогрузовики Tesla Semi доставили свой первый груз: они перевезли батарейные блоки с «Гигафабрики» в Неваде на завод Tesla в Калифорнии, пишет тематический портал S&T.

Глава Tesla Илон Маск опубликовал в Instagram фотографию двух грузовиков (один из них — черного цвета, другой — серебристого) с полноразмерными трейлерами. Ранее на дорогах США уже замечали прототипы электрогрузовиков Semi, однако тогда они тестировались без прицепа.

Грузовики отправились в путешествие от «Гигафабрики» в штате Невада до завода компании во Фримонте, Калифорния, длиной примерно 260−270 миль (около 418−435 км). По словам Маска, фуры были нагружены батарейными блоками. Как прошло тестирование грузовиков (в частности, потребовалась ли им подзарядка во время пути), не сообщается.

Tesla представила свой первый грузовик в ноябре 2017 года. Запас хода машины, как утверждалось, составит 800 километров. Ожидается, что компания начнет серийное производство электрогрузовиков не ранее 2019 года, хотя многие крупные компании, в частности Walmart, UPS, PepsiCo, уже оформили предзаказ на Tesla Semi.

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