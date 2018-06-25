Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков заявил, что президент РФ Владимир Путин может помиловать политзаключенного Олега Сенцова даже если тот не признал своей вины. Гудков: Удерживать даже иллюзию человеческого лица России не удается Фото: Дмитрий Гудков / Facebook "Съезд Партии перемен принял заявление о голодовке Олега Сенцова. Мы требуем освободить его... Не сделавший ничего противозаконного человек, все обвинение которого выстроено на бездоказательном оговоре, может умереть в самом ближайшем времени. Власти пытаются не замечать этого", – отметил он.Политик отметил, что РФ не удается "удерживать даже иллюзию человеческого лица"."Осужден Сенцов именем Российской Федерации. Нашим именем. Поэтому нам стыдно – и мы требуем освобождения, помилования. Президенту не нужно лукавить: по конституции у него есть право помиловать любого человека вне зависимости от признания или непризнания им вины. И мы не просим, а как граждане России, как политическая партия требуем этого помилования", – подчеркнул Гудков.Политик призвал освободить Сенцова и всех политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. https://www.facebook.com/dgudkov/posts/2051944561513640 Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.20 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что готов подать прошение о помиловании Сенцова. "Я считаю, что господин Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он может быть помилован по гуманитарным причинам", – сказал он.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным". Сам режиссер заявил, что не будет просить президента РФ Владимира Путина о помиловании.21 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзесообщила, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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