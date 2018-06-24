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В начале 90-х Соединенные Штаты угрожали Украине блокадой, если та не присоединится к Будапештскому меморандуму о ядерном разоружении.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Они не просто приехали, а требовали. Они сказали: "Если вы не выполните задание вывести боеголовки из Украины, начнется не просто давление, а блокада Украины" ... Мы были бы изолированы. Санкции, блокада - это было прямо сказано", - сообщил он.

По словам Кравчука, к санкциям готова была присоединиться и Европа.

Он рассказал, что главными на тех переговорах были тогдашние президент США Билл Клинтон и вице-президент Альберт Гор.

"Я встречался и с тем, и с другим. Они заявляли, что Украина должна сложить ядерное оружие. Почему? Потому что это оружие на нашу территорию поставил Советский Союз", - говорит он.

Экс-президент отметил, что было еще две причины, почему Америка требовала ядерного разоружения от Украины: Киев не мог заменить ядерные боеголовки, ведь они были изготовлены в России, и с 1998 года это оружие становилось опасным, кроме того, все те ракеты были направлены на США.

По словам Кравчука, Будапештский меморандум - полезный документ, но в нем не прописан механизм применения.

"Там все правильно написано. Только нет главного - как его применять, выполнять", - подчеркнул первый президент Украины.

Будапештский меморандум был заключен между Украиной, Россией, Британией и США в 1994 году. От Киева его подписал второй президент Леонид Кучма.