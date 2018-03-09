Руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан на контрольном пункте въезда-выезда Майорск. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука на своей странице в Twitter.

"На КПВВ Майорск задержан Рубан. Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый запас оружия", - говорится в сообщении.

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко добавил, что Рубана не освободят, и его арест был "не случайным".

Кроме того, в сети появилось видео, на котором зафиксирован момент ареста главы Центра освобождения пленных.

Как сообщал svodka.net, президент Украины Петр Порошенко о возвращении украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака договаривался лично с президентом России Владимиром Путиным.

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