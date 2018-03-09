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Сергій Притула розчулив розповіддю про виховання дітей (ФОТО)
09.03.2018 15:55
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Відомий телеведучий та шоумен Сергій Притула, який нещодавно "запалював" на Нацвідборі "Євробачення-2018", відпочиває з дружиною та двома дітьми у Америці. Схоже, що спільний час з родиною розчулив Притулу і у своєму блозі у Фейсбуці він опублікував дуже зворушливе зізнання.

"У 2008-му, коли народився Дмитрик, я не вилазив із гастролів з Камеді, навіть у кризові місяці тої осені. Потім розривався на 3 телепроекти і 1 на радіо. Я пропустив момент, коли у нас відпав пупчик, коли ми зробили перший крок, коли у нас виліз перший зуб і коли було сказане перше слово. Я достобіса чого пропустив і за що себе досі картаю. Зараз у мене графік ще гірший: 4 телепроекти і щороку понад 100 концертів з «вар’ятами». Але з донькою повторення не буде! Діти – це найбільша радість у житті. Спостерігати кожен їх крок, кожну емоцію, кожне слово чи посмішку – це крутіше ніж будь-які кар’єрні звершення. І я радий, що Дмитрик, у справі виховання Соломії, моя з дружиною найбільша опора! Заходьте час на дітей. І колись вони знайдуть час для вас", - написав Сергій.

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