Мандат исполнительного директора «Европола» рассчитан на 4 года и может продлеваться только один раз. Решение было принято 8 марта

Совет ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел назначил генерального комиссара бельгийской федеральной полиции Катрин де Болль на должность нового исполнительного директора Европейского полицейского управления (Европол), информирует svodka.net.

Об этом сообщила пресс-служба Європола.

Решение принято на заседании Совета ЕС, состоявшемся 8 марта в Брюсселе.

В Совете Европейского союза напоминают, что Катрин де Болль станет первой женщиной-главой Европола в истории данной организации. Перед тем она была первой женщиной-руководитетелм бельгийской федеральной полиции.

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«Катрин де Болль была выбрана советом из списка отвечающих требованиям кандидатов, предложенного административным советом «Европола», — говорится в сообщении.

Мандат исполнительного директора «Европола» рассчитан на 4 года и может продлеваться только один раз. Мандат нынешнего исполнительного директора «Европола» британца Роба Уэйнрайта истечет 1 мая 2018 года.

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