Президент РФ Владимир Путин в 2014 году предлагал украинским паралимпийцам "дистанцироваться от политики в спорте". Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал президент Национального паралимпийского комитета Украины, прежний народный депутат Валерий Сушкевич.→ Публикации, КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ, ПОЛИТИКА Сушкевич: Путин сказал мне о Турчинове: "Кто он такой? Он избран? Я не буду встречаться. Я знаю, что вы президент паралимпийского комитета, а кто он, не знаю" G 2 февраля, 2018 12.10 |комментариев: coreola.addurl('articles[229133]', '229133'); //coreola.addurl('totalcomments[229133]', '229133'); Почему Владимир Путин отказался вести переговоры с Александром Турчиновым в 2014 году, сколько в Украине людей с инвалидностью и с каким проблемами они сталкиваются ежедневно, почему интернаты для людей с инвалидностью – это ужас, какие успехи Украина делает в инкллюзивном образовании. Об этом, а также о двух встречах с Путиным на Паралимпиаде в Сочи в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина" рассказал президент Национального паралимпийского комитета Украины, прежний народный депутат Валерий Сушкевич. "ГОРДОН" эксклюзивно публикует текстовую версию интервью. → ПУБЛИКАЦИИ все публикации→ "Ни одна попытка убийства в Британии не останется безнаказанной". Главные факты об отравлении разведчика Скрипаля G Денис КОНДАК Данилко: Ахметов сказал: "Ой, берегитесь! Я вас не узнал, на вас нападут большие деньги, не знаю, как будете справляться". Я ему: "Ну, вы же справляетесь!" G Алеся БАЦМАН "Лацио" – "Динамо" 2:2. Онлайн-трансляция G Спецпроекты все спецпроекты → ДНЕВНИК НИНЫ ГЕРАСИМОВОЙ О ВОЙНЕ. ЧАСТЬ II Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне оцифровал часть своей коллекции, посвященной трагедии в урочище Бабий Яр. Эти материалы сотрудники музея собирали более 40 лет, и сейчас экспонатов – более трех тысяч. Жемчужина коллекции – дневник Нины Герасимовой, которая в 1941 году была студенткой Киевского политехнического института. "ГОРДОН" эксклюзивно представляет читателям его вторую часть без сокращений. рубрики События

Лица ИНФОГРАФИКА В 2017 году за незаконное пересечение границы Украины были задержаны 886 человек. Инфографика В 2016 году 70 украинских чиновников задекларировали 283 офшора. Инфографика Расходы госбюджета Украины на 2018 год выросли почти на 18%. Инфографика Доходы украинского госбюджета выросли на 19% по сравнению с 2017 годом. Инфографика Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Важно" и "Влияние", публикуются на правах рекламы. (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-PFHTMJ'); document.write(" <\/a>") Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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