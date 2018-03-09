Договоренность начала действовать с полуночи 5 марта

Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Максим Праута, сообщает корреспондент " Укринформа ".

"Вчера вечером в результате обстрелов российско-оккупационных войск погиб один военнослужащий. Это уже вторая потеря с начала объявленных договоренностей о прекращении огня" , - рассказал Праута.

Он напомнил, что перемирие было объявлено с полуночи 5 марта.

"В течение суток, прошла, боевики российско-оккупационных войск упорно нарушали объявлено с полуночи 5 марта перемирие. Более того, оккупанты применяли минометы. На луганском направлении зафиксировано 2 прицельные обстрелы, на Донецком направлении - 1 прицельный обстрел", - сказал Праута .