|Украина потеряла уже второго бойца с начала действия "перемирие" на Донбассе, Минобороны
|09.03.2018 15:57
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Договоренность начала действовать с полуночи 5 мартаЗа прошедшие сутки в результате обстрелов российско-оккупационных войск погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины, несмотря на объявленное 5 марта перемирие.
Фото galka.if.ua
Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Максим Праута, сообщает корреспондент " Укринформа ".
"Вчера вечером в результате обстрелов российско-оккупационных войск погиб один военнослужащий. Это уже вторая потеря с начала объявленных договоренностей о прекращении огня" , - рассказал Праута.
Он напомнил, что перемирие было объявлено с полуночи 5 марта.
"В течение суток, прошла, боевики российско-оккупационных войск упорно нарушали объявлено с полуночи 5 марта перемирие. Более того, оккупанты применяли минометы. На луганском направлении зафиксировано 2 прицельные обстрелы, на Донецком направлении - 1 прицельный обстрел", - сказал Праута .
Напомним, вчера в Министерстве обороны Украины подтвердили информацию о 3 обстрелы и одного раненого украинского военнослужащего за минувшие сутки.