Миф о неизбежности победы Путина на президентских выборах, над созданием которого постоянно трудится агитпроп, не принято ставить под сомнение. И неискушенные обыватели, и прожженные циники «, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним?» Между тем сам этот миф – ахиллесова пята зверя. И пример Хиллари Клинтон показывает, какая злая шутка может с Путиным приключиться. Накануне голосования на президентских выборах в США мало кто сомневался в победе Клинтон. Большинство опросов и замеров давали ей около 70% голосов. В итоге сторонники Демократической партии, которые не особенно хотели за Клинтон голосовать, разрешили себе этого не делать. Именно их пассивность, а вовсе не активность российских хакеров, на мой взгляд, главная причина победы Дональда Трампа.

У России, как известно, «особенная стать». Пример Хиллари Клинтон здесь не кажется поучительным, потому что… «все равно нарисуют». Под «рисованием» подразумевается фальсификация результатов. «Художники» из ЦИК якобы «окунут кисти в голубое» – и Путин получит свои 70% в подарочной упаковке. На этом разговоры о голосовании обычно заканчиваются, но мы не обязаны следовать этому общему правилу, а потому зададим простой вопрос: а когда в последний раз ЦИК фальсифицировал результаты голосования? В памяти всплывает фамилия «Чуров». Да, действительно, на парламентских выборах 2011 года «Единая Россия» не получила большинства голосов, и ЦИК пошел на грубые фальсификации, чтобы довести результат до плановых показателей. Чем это закончилось – хорошо известно: Болотной площадью и проспектом Сахарова.

Но то были парламентские выборы! На президентских выборах 2012 года ничего похожего на массовую фальсификацию результатов не было. Более того, Путин распорядился оснастить избирательные участки видеокамерами, чтобы все видели: для убедительной победы не нужны манипуляции с бюллетенями и протоколами. Проиграть эти выборы Путин не мог, даже если бы очень захотел, потому что соревновался он Зюгановым, Жириновским, Мироновым и Прохоровым в условиях, когда страна цвела и хорошела, а весь негатив был кстати канализирован в сторону «партии жуликов и воров».

Отмотаем пленку еще несколько раз, всякий раз на четыре года назад. Зюганов, Жириновский, Богданов. Мог ли им проиграть тандем Медведев-Путин в 2008 году? Вопрос риторический.

2004-й. Арест Ходорковского. Провал прикормленных им партий на выборах 2003 года. Харитонов, Глазьев, Хакамада, Малышкин, Миронов. Зачем что-то «рисовать» с такими соперниками?!

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2000-й. Примаков выставлять свою кандидатуру не стал. Одиннадцать кандидатов, включая Эллу Памфилову. Молодой полководец Путин победил в первом туре с минимальным преимуществом (на втором месте Зюганов), но ничего похожего на фальсификации зафиксировано не было.

При Путине на президентских выборах никогда не фальсифицировали результаты – все свои проблемы он решал еще на стадии выдвижения, уверенно побеждая на де-факто безальтернативных выборах. Разумеется, честными все эти выборы не назовешь. «Туркменские результаты» в национальных республиках, отказ от дебатов, неограниченное использование для агитации СМИ и другие «относительно честные» способы улучшить показатели применялись всегда. В копилку победителя они добавляли 10–12%, причем местные власти сами из кожи вон лезли, чтобы обеспечить в своем регионе максимальный результат, потому что этот показатель рассматривался как «коэффициент лояльности». Отсюда почти 100% в Чечне (на фоне менее 50% в Москве на последних президентских выборах). В среднем по стране Путин в 2012 году получил 63% при явке 65%, то есть за него проголосовали только 41,5% от общего числа избирателей. Если вычесть вшитый в эту цифру «обязательный довесок» в 10–12%, мы получим показатель, отражающий настоящий уровень активной поддержки Путина на начало 2012 года – около 30%.

А теперь сравните состояние страны в 2012 году с ее нынешним положением и прикиньте на глазок: на какой результат Путин может рассчитывать сегодня? Только не забывайте, что эти президентские выборы, в отличие от всех предыдущих, уже нельзя признать безальтернативными, потому что Зюганов выставил вместо себя кандидата, способного привлечь на свою сторону часть путинского «ядерного электората». Бравурные отчеты придворных социологов из ВЦИОМ и ФОМ вроде бы должны Путина успокоить. Но, даже если признать их данные достоверными, они показывают крайне искаженную картину, так как 60–70% опрошенных вообще отказываются отвечать. И невозможно определить, насколько откровенны те, кто ответил.

Миф о предопределенности результатов выборов вполне может оказаться фактором, который сделает невозможной победу Путина в первом туре без прямых фальсификаций. Но кто их будет производить?! Далеко не факт, что Памфилова окажется такой же сговорчивой, как Чуров, пять лет проработавший под руководством Путина в комитете по внешним связям питерской мэрии, а КПРФ и НПРС признают поражение своего выдвиженца, как это сделал Зюганов в 1996 году.

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