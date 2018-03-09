В последующие два века практически вся вечная мерзлота на Аляске и в Сибири начнет неожиданно быстро таять, и это приведет к выбросу рекордного количества парниковых газов.

Об этом заявляют ученые NASA.

Как считают ученые, это может катастрофически повлиять на климат и глобальное потепление действительно станет невозможно остановить. Как подчеркивают климатологи, это не худший сценарий из всех возможных, наоборот, он не учитывает многих факторов, способных ускорить таяние вечной мерзлоты, а также некоторые другие источники органики в почве Арктики, информирует svodka.net.

«Вечная мерзлота на юге Сибири и Аляски уже тает, и никто не сомневается в том, что она может исчезнуть в ближайшее время. С другой стороны, все считали, что самые холодные и самые стабильные области вечной мерзлоты защищены от глобального потепления, и следовательно мы не ожидали, что на них что-то повлияет в ближайшие два века», – заявил Николас Паразу из Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене (США).

Оказалось, что практически вся вечная мерзлота на севере Сибири и на всей Аляске начнет таять и даже полностью растает до 2300 года, превратившись в так называемый талик – незамерзающий слой почвы, покрывающий остатки промерзлой земли. Это приведет к выбросу больших количеств метана, углекислоты и других парниковых газов.

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По оценкам специалистов NASA, к середине нынешнего века область Арктики, где вечная мерзлота начнет исчезать, увеличится примерно в 10 раз, причем в основном это произойдет не в теплой, а в холодной части Заполярья. В целом эти процессы коснутся 6,8 миллиона квадратных километров – примерно половины севера Сибири и Аляски, где сосредоточено более 120 миллиардов тонн органики. В результате общий объем парниковых газов до 2300 года примерно в 10 раз превысит количество углекислого газа и метана, производимых человечеством в 2016 году.

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