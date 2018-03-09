Полиция уточняет информацию о количестве пострадавших в результате столкновения во время демонтажа гаражей в Киеве с участием народного депутата Юрия Левченко. Левченко госпитализировали Фото: Юрій Левченко / Facebook доставили в управление полиции. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Украины.Отмечается, что полиция начала уголовное производство по по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК.Информация о пострадавших в результате столкновения уточняется.9 марта депутат Киевсовета Святослав Кутняк сообщил, что Левченко "избили на акции против незаконной застройки" и его госпитализировали.В полиции сообщили, Левченко и Кутняк пытались бросить бутылку с горючей смесью в работников благоустройства, которые, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. В результате возникла борьба, которую пресекли правоохранители. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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