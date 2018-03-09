Полиция уточняет информацию о количестве пострадавших в результате
столкновения во время демонтажа гаражей в Киеве с участием
народного депутата Юрия Левченко. Левченко госпитализировали
Фото: Юрій Левченко / Facebook доставили в управление полиции. Об
этом сообщили в
пресс-службе полиции Украины.Отмечается, что полиция
начала уголовное производство по по ч. 2 ст. 296 (хулиганство)
УК.Информация о пострадавших в результате столкновения уточняется.9
марта депутат Киевсовета Святослав Кутняк сообщил, что Левченко
"избили на акции против незаконной застройки" и его
госпитализировали.В полиции сообщили, Левченко и Кутняк пытались
бросить бутылку с горючей смесью в работников благоустройства,
которые, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. В
результате возникла борьба, которую пресекли правоохранители.
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