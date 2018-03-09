Британский премьер призвала дать полиции время и пространство на расследование

"Но давайте дадим полиции время и пространство, чтобы провести расследование. Разумеется, если нужно будет принять меры, правительство сделает это должным образом в положенное время, основываясь на лучших доказательствах", - сказала Мэй в эфире одного из британских телеканалов, сообщает " Голос Америки".

В свою очередь министр внутренних дел страны Эмбер Радд во время выступления в парламенте назвала случай "жестоким и публичным покушением на убийство".

"Применение нервно-паралитического вещества на территории Великобритании - возмутительный и безответственный поступок. Это было жестокое и публичное покушение на убийство", - сказала она.

В результате отравления российского разведчика Сергея Скрипаля в городе Солсбери, Уилтшир, в Великобритании пострадал еще 21 человек.

Скрипаль и его дочь находятся в коме.

Ранее полиция Великобритании заявила, что Скрипаля отравили веществом нервно-паралитического действия.

Британская разведка заявила, что считает Россию причастной к отравлению экс-разведчика Скрипаля.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.

Накануне эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российском следе в отравлении Скрипаля и его дочери расценили как "недопустимые".

Полковник военной разведки РФ на пенсии Сергей Скрипаль в 2006 году был приговорен к 13 годам заключения за шпионаж в пользу Великобритании. Его признали виновным в передаче показаний российских агентов, работавших под прикрытием ЕС, Секретной разведке Великобритании.

Экс-разведчик был освобожден в рамках обмена между США и Россией в 2010 году. Его помиловал тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев. Тогда Россия, кроме Скрипаля, выслала в США Игоря Сутягина, Александра Запорожского и Геннадия Василенко. Одновременно с США выслали 10 обвиняемых в шпионаже в пользу РФ граждан, между которых была Анна Чапман.