Европейская комиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 1 миллиарда евро, что поможет поддержать экономическую стабилизацию и структурные реформы. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте Еврокомиссии.

"Сегодняшнее предложение следует за запросом украинской власти и прямыми дискуссиями между президентом Комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко. Новая программа направлена ​​на то, чтобы опираться на прогресс, достигнутый в поддержке стабилизации экономики и структурных реформ во время трех предыдущих операций MFA", - отмечается в сообщении.

По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, предложение о четвертой программе макрофинансовой помощи свидетельствует об обязательствах ЕС по солидарности с Украиной.

В то же время еврокомиссар Пьер Московичи призвал Киев и дальше внедрять реформы, чтобы "построить более справедливую, более стабильную и процветающую страну в интересах всех украинцев".

"Все выплаты по предложенной программе, включая первую, будут зависеть от реализации реформ, направленных на устранение уязвимостей, обнаруженных в украинской экономике. Включенные в Меморандум о взаимопонимании, они будут учитывать меры, которые остаются нерешенными с предыдущей программы MFA, и будут включать шаги по усилению борьбы с коррупцией", - подчеркнули в Еврокомиссии.

Стоит отметить, что теперь данное предложение должны утвердить Европейский парламент и Совет ЕС.

Как сообщал svodka.net, Украина ведет переговоры с Европейской комиссией по увеличению суммы макрофинансовой помощи .

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