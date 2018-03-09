Россия меняет правила игра на газовом рынке. Теперь основными маршрутами для экспорта «голубого топлива» страны должны стать газопроводы, проложенные в обход Украины по дну Балтийского и Черного морей

Юлия Катенева

Ускоряя процесс по избавлению от транзитного посредника, Москва выражает свой протест против решения Стокгольмского арбитража, превратившего "Газпром" в должника "Нафтогаза". Теперь главная задача РФ, официально отказавшейся спонсировать экономику Украины, - сохранить репутацию надежного поставщика топлива для Европы. Речь идет о долгосрочных контрактах, и некоторые из них будут действовать даже после 2035 года.

Из кредиторов в должники

В связи с существующими транзитными рисками Россия намерена ускорить строительство газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", заявили в Минэнерго России. Поводом для спешки стало решение Стокгольмского арбитража, который 28 февраля постановил, что российский "Газпром" должен заплатить украинскому "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку газа по договору за 2009–2017 годы.

Москва выразила категорическое несогласие с решением суда, назвав его ассиметричным. "Суд, по сути дела, решил за счет "Газпрома" субсидировать украинскую экономику", - указали в Минэнерго. Выражая протест в отношении вердикта, Россия решила отказаться от газовых контрактов с Украиной. Речь идет не только о поставках "голубого топлива" Киеву, но и о транзите российского газа в Европу через Украину. Как сообщается, "Газпром" вернул "Нафтогазу" предоплату за март и официально уведомил компанию о старте процедуры по расторжению контрактов. Согласно судебному вердикту, за вычетом долга "Нафтогаза" за поставленный газ российская компания должна перечислить украинской $2,56 млрд, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

По его словам, вынося решение по иску российского монополиста к украинской компании на общую сумму $56 млрд, суд не принял во внимание условия "бери или плати", установленные контрактом между "Газпромом" и "Нафтогазом", пояснил министр. В результате суд обязал Киев выплатить лишь $2 млрд долга.

А в другом случае суд насчитал "Газпрому" штраф за недопоставку, мотивируя это тем, что украинская экономика понесла экономический убыток. Новак отметил, что подобных санкций договор не предполагал. В результате вместо того, чтобы по решению суда взыскать с госкомпании Украины долг, "Газпром" сам оказался в должниках у "Нафтогаза".

В этих условиях контракты становятся экономически нецелесообразными, и "Газпром" принял правильное решение, чтобы начать процедуру их расторжения", - указал глава Минэнерго РФ.

Напомним, что в 2009 году Россия и Украина подписали два газовых контракта: по поставкам газа непосредственно Украине, и транзитный договор по доставке "голубого топлива" в Европу. Срок действия этих документов – до 31 декабря 2019 года.

Прикрути в ответ на "газовый шантаж"

Разумеется, решение Москвы о смене "газовой" политики с озабоченностью восприняли как в Киеве, так и в Брюсселе. "Мерзнущая" Украина уже окрестила решение России "газовым шантажом" и пригрозила вынести вопрос на рассмотрение межпарламентского совета Украина-НАТО.

Вместе с тем, руководство страны обратилось к населению с призывом ограничить потребление газа, снизив на один градус температуру в помещениях. Ради этого даже была запущена кампания с хэштегом #прикрути. В ЕС, перед которым у "Газпрома" долгосрочные газовые обязательства, отреагировали более сдержанно. Правда, очередных трехсторонних газовых баталий стороны не планируют, сообщили в российском Минэнерго. Обсудив по телефону сложившуюся ситуацию, Москва и Брюссель пришли к выводу, что процедура расторжения контрактов займет время, и поставки российского газа в Европу через территорию Украины пока продолжатся.

Не остался в стороне и Вашингтон. В США рассчитывают, что "Газпром" продолжит поставки газа на Украину вопреки заявлениям официальных лиц, заявили в госдепартаменте. Поставки газа не должны становиться политическим оружием, а Россия обязана доказать, что является надежным поставщиком топлива.

Вместе с тем в Минэнерго заверяют: расторжение контрактов не приведет к срыву газовых поставок европейским потребителям.

Напротив, реализуются исторически самые большие поставки в Европу в условиях сегодняшних температур, и «Газпром» еще раз подтверждается как надежный поставщик", - отметил министр Новак.

У экспертов, опрошенных телеканалом "Царьград", вызывает сомнения то, что контракты между российской и украинской газовыми компаниями действительно будут расторгнуты. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикинотметил, что обозначенный разрыв контрактов не стоит воспринимать как что-то окончательное. По его словам, не исключено, что между компаниями будет заключен какой-то дополнительный договор.

Принцип в том, что неукоснительное соблюдение решений Стокгольмского арбитража – это пересмотр контракта. Я думаю, "Газпром" в данном случае исходит из этого", - в свою очередь отметил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Незаменимых нет?

Между тем, в условиях недостатка газа Украина ищет других поставщиков "голубого топлива", и выставленные ценники уже огорчают Киев. Как отметил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, страна была вынуждена начать покупать газ в Европе по цене в 4 раза дороже, чем у "Газпрома". "В связи со сложившейся ситуацией Украина будет терпеть огромные убытки, которые потом никто не покроет", цитируют Витренко украинские СМИ.

Тем не менее, "Нафтогаз" уже подписал договор с польской компанией PGNiG на покупку более 60 млн куб. м. газа в марте. Поставка началась 2 марта через узел Германовице, соединяющий польские и украинские газотранспортные системы. Комментируя заключение соглашения, в PGNiG указали на необходимость энергетической солидарности и сотрудничества между соседними государствами. Особенно, в условиях суровых погодных условий и растущего в связи с этим спроса на газ.

В обход Киева

В настоящий момент транзит российского газа в Европу идет по трем газопроводам, общая протяженность которых более 3,5 тыс. км. В 2017 году объем поставок превысил 95 млрд кубометров, что на 14% превышает показатель 2016 года. Киев рассчитывал на дальнейший рост объемов прокачки, но решение суда в Стокгольме внесло коррективы в украинские транзитные планы.

Стоит отметить, что решение "Газпрома" об отказе от использования газотранспортной системы Украины не является неожиданным. Российская газовая компания еще в 2016 году заявила о том, что планирует отказаться от использования сухопутных трубопроводов. Сделать это предполагалось после запуска проекта "Северный поток-2", который позволил бы снизить себестоимость доставки в 1,6 раза.

При этом аналитики не ожидают срыва поставок российского топлива в Европу из-за очередного витка газового конфликта. "Если транзитные контракты все-таки расторгнут, то "Газпром" выполнит обязательства по долгосрочным контрактам и без Украины", - цитируют эксперта Sberbank CIB Валерия Нестерова РИА Новости. Это мнение разделяет и господин Пикин. Для европейского потребителя никакого разрыва не почувствуется из-за того, что потребление газа вскоре должно несколько упасть в силу ожидаемого изменения температуры, заявил знаток.

Перебои же в российском экспорте газа могут возникнуть по другой причине, в свою очередь, прогнозируют аналитики агентства S&P. Новые санкции США тормозят доступ российских компаний к технологиям, необходимым для завершения строительства трубопроводов в Европу, а это угрожает стабильности газового экспорта.