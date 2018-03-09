Россия меняет правила игра на газовом
рынке. Теперь основными маршрутами для экспорта «голубого топлива»
страны должны стать газопроводы, проложенные в обход Украины по дну
Балтийского и Черного морей
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Ускоряя процесс по избавлению от
транзитного посредника, Москва выражает свой протест против решения
Стокгольмского арбитража, превратившего "Газпром" в должника
"Нафтогаза". Теперь главная задача РФ, официально отказавшейся
спонсировать экономику Украины, - сохранить репутацию надежного
поставщика топлива для Европы. Речь идет о долгосрочных контрактах,
и некоторые из них будут действовать даже после 2035 года.
Из кредиторов в
должники
В связи с существующими транзитными
рисками Россия намерена ускорить строительство газопроводов
"Северный поток-2" и "Турецкий поток", заявили в Минэнерго России.
Поводом для спешки стало решение Стокгольмского арбитража, который
28 февраля постановил, что российский "Газпром" должен заплатить
украинскому "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку газа по договору
за 2009–2017 годы.
Москва выразила категорическое
несогласие с решением суда, назвав его ассиметричным. "Суд, по сути
дела, решил за счет "Газпрома" субсидировать украинскую экономику",
- указали в Минэнерго. Выражая протест в отношении вердикта, Россия
решила отказаться от газовых контрактов с Украиной. Речь идет не
только о поставках "голубого топлива" Киеву, но и о транзите
российского газа в Европу через Украину. Как сообщается, "Газпром"
вернул "Нафтогазу" предоплату за март и официально уведомил
компанию о старте процедуры по расторжению контрактов. Согласно
судебному вердикту, за вычетом долга "Нафтогаза" за поставленный
газ российская компания должна перечислить украинской $2,56 млрд,
сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
По его словам, вынося решение по
иску российского монополиста к украинской компании на общую сумму
$56 млрд, суд не принял во внимание условия "бери или плати",
установленные контрактом между "Газпромом" и "Нафтогазом", пояснил
министр. В результате суд обязал Киев выплатить лишь $2 млрд
долга.
А в другом случае суд насчитал
"Газпрому" штраф за недопоставку, мотивируя это тем, что украинская
экономика понесла экономический убыток. Новак отметил, что подобных
санкций договор не предполагал. В результате вместо того, чтобы по
решению суда взыскать с госкомпании Украины долг, "Газпром" сам
оказался в должниках у "Нафтогаза".
В этих условиях контракты
становятся экономически нецелесообразными, и "Газпром" принял
правильное решение, чтобы начать процедуру их расторжения", -
указал глава Минэнерго РФ.
Напомним, что в 2009 году Россия и
Украина подписали два газовых контракта: по поставкам газа
непосредственно Украине, и транзитный договор по доставке "голубого
топлива" в Европу. Срок действия этих документов – до 31 декабря
2019 года.
Прикрути в ответ на
"газовый шантаж"
Разумеется, решение Москвы о смене
"газовой" политики с озабоченностью восприняли как в Киеве, так и в
Брюсселе. "Мерзнущая" Украина уже окрестила решение России "газовым
шантажом" и пригрозила вынести вопрос на рассмотрение
межпарламентского совета Украина-НАТО.
Вместе с тем, руководство страны
обратилось к населению с призывом ограничить потребление газа,
снизив на один градус температуру в помещениях. Ради этого даже
была запущена кампания с хэштегом #прикрути. В ЕС, перед которым у
"Газпрома" долгосрочные газовые обязательства, отреагировали более
сдержанно. Правда, очередных трехсторонних газовых баталий стороны
не планируют, сообщили в российском Минэнерго. Обсудив по телефону
сложившуюся ситуацию, Москва и Брюссель пришли к выводу, что
процедура расторжения контрактов займет время, и поставки
российского газа в Европу через территорию Украины пока
продолжатся.
Не остался в стороне и Вашингтон. В
США рассчитывают, что "Газпром" продолжит поставки газа на Украину
вопреки заявлениям официальных лиц, заявили в госдепартаменте.
Поставки газа не должны становиться политическим оружием, а Россия
обязана доказать, что является надежным поставщиком топлива.
Вместе с тем в Минэнерго заверяют:
расторжение контрактов не приведет к срыву газовых поставок
европейским потребителям.
Напротив, реализуются исторически
самые большие поставки в Европу в условиях сегодняшних температур,
и «Газпром» еще раз подтверждается как надежный поставщик", -
отметил министр Новак.
У экспертов, опрошенных телеканалом
"Царьград", вызывает сомнения то, что контракты между российской и
украинской газовыми компаниями действительно будут расторгнуты.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикинотметил, что
обозначенный разрыв контрактов не стоит воспринимать как что-то
окончательное. По его словам, не исключено, что между компаниями
будет заключен какой-то дополнительный договор.
Принцип в том, что неукоснительное
соблюдение решений Стокгольмского арбитража – это пересмотр
контракта. Я думаю, "Газпром" в данном случае исходит из этого", -
в свою очередь отметил заместитель генерального директора Института
национальной энергетики Александр Фролов.
Незаменимых
нет?
Между тем, в условиях недостатка
газа Украина ищет других поставщиков "голубого топлива", и
выставленные ценники уже огорчают Киев. Как отметил коммерческий
директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, страна была вынуждена начать
покупать газ в Европе по цене в 4 раза дороже, чем у "Газпрома". "В
связи со сложившейся ситуацией Украина будет терпеть огромные
убытки, которые потом никто не покроет", цитируют Витренко
украинские СМИ.
Тем не менее, "Нафтогаз" уже
подписал договор с польской компанией PGNiG на покупку более 60 млн
куб. м. газа в марте. Поставка началась 2 марта через узел
Германовице, соединяющий польские и украинские газотранспортные
системы. Комментируя заключение соглашения, в PGNiG указали на
необходимость энергетической солидарности и сотрудничества между
соседними государствами. Особенно, в условиях суровых погодных
условий и растущего в связи с этим спроса на газ.
В обход Киева
В настоящий момент транзит
российского газа в Европу идет по трем газопроводам, общая
протяженность которых более 3,5 тыс. км. В 2017 году объем поставок
превысил 95 млрд кубометров, что на 14% превышает показатель 2016
года. Киев рассчитывал на дальнейший рост объемов прокачки, но
решение суда в Стокгольме внесло коррективы в украинские транзитные
планы.
Стоит отметить, что решение
"Газпрома" об отказе от использования газотранспортной системы
Украины не является неожиданным. Российская газовая компания еще в
2016 году заявила о том, что планирует отказаться от использования
сухопутных трубопроводов. Сделать это предполагалось после запуска
проекта "Северный поток-2", который позволил бы снизить
себестоимость доставки в 1,6 раза.
При этом аналитики не ожидают срыва
поставок российского топлива в Европу из-за очередного витка
газового конфликта. "Если транзитные контракты все-таки расторгнут,
то "Газпром" выполнит обязательства по долгосрочным контрактам и
без Украины", - цитируют эксперта Sberbank CIB Валерия Нестерова
РИА Новости. Это мнение разделяет и господин Пикин. Для
европейского потребителя никакого разрыва не почувствуется из-за
того, что потребление газа вскоре должно несколько упасть в силу
ожидаемого изменения температуры, заявил знаток.
Перебои же в российском экспорте
газа могут возникнуть по другой причине, в свою очередь,
прогнозируют аналитики агентства S&P. Новые санкции США
тормозят доступ российских компаний к технологиям, необходимым для
завершения строительства трубопроводов в Европу, а это угрожает
стабильности газового экспорта.