Рубан активно працював з "Українським вибором" Медведчука з 2013 року

Глава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що підозрюваний у підготовці терактів в Україні керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан із 2013 року активно співпрацював з рухом "Український вибір" Віктора Медведчука.

"Він ще з 2013 року з ними активно працював. Те, що він зараз дистанціюється від цієї історії, - повитирали в соціальних мережах, на сторінках у Facebook згадування, - насправді це ні про що не говорить", - сказав В.Грицак на брифінгу в п'ятницю в Києві.

При цьому глава СБУ додав: "Ми підняли дуже багато цікавої інформації".