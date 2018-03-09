Британская полиция объявила, что Скрипаль и его дочь стали жертвами направленного покушения. Полиция Великобритании признала отравление попыткой убийства с применением нервно-паралитического вещества.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об отсутствии фактов, которые подтвердили бы причастность России к отравлению в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает «Интерфакс», информирует svodka.net.

«Мы не слышали ни единого факта, мы только смотрим репортажи по телевидению, где с серьезными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то ответ будет такой, который Россия запомнит навсегда. Это несерьезно, это чистой воды пропаганда и нагнетание истерики», — заявил он на пресс-конференции в Эфиопии.

По его мнению, параллели между отравлением Скрипаля и отравлением полонием бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко неуместны. «Я хочу напомнить, что гибель Литвиненко, которую также свалили на Российскую Федерацию так до конца и не расследована. (…) Мы предлагали свои услуги, предлагали сотрудничать, но британское правосудие сочло себя выше этого, и для него оказалось достаточным просто вынести бездоказательный приговор, который отнюдь не подробный. Многие факты, связанные с этой трагедией, куда-то они замели под ковер», — сказал он.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в 2006 году в России осудили за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году Дмитрий Медведев, который занимал пост президента страны, его помиловал. Скрипаля вместе с ученым Игорем Сутягиным и еще двумя россиянами выдали Западу в обмен на задержанных в США десятерых подозреваемых в ведении разведдеятельности.

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В воскресенье, 4 марта, Скрипаля и его дочь Юлию нашли в центре Солсбери на лавочке в бессознательном состоянии. Их госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Врачи оценивают их состояние как критическое. Накануне британская полиция объявила, что Скрипаль и его дочь стали жертвами направленного покушения. Полиция Великобритании признала отравление попыткой убийства с применением нервно-паралитического вещества.

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