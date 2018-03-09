После убийства бывшего российского разведчика Александра Литвиненко со стороны Лондона не было жестких ответных действий, которые могли бы напугать Кремль, следовательно в Москве не боятся и последствий за отравление бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля. Такое мнение выразил политический обозреватель Виталий Портников. Портников: Почему Путин не должен считать, что и новое преступление сойдет ему с рук? Фото: Виталий Портников / Facebook "Британские министры соревнуются в жестких заявлениях после отравления бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипача и его дочери в центре Лондона. В Лондоне обещают соответствующие действия и привлечение виновных к ответственности. Но в Москве эти слова британских политиков могут вызвать разве что смех", – написал он.По словам обозревателя, после убийства другого бывшего российского разведчика Александра Литвиненко со стороны Лондона не было жестких ответных действий, которые могли бы напугать Кремль."Непосредственный убийца Литвиненко Андрей Луговой сделал блестящую политическую карьеру, стал депутатом Государственной Думы России, был награжден новыми орденами. Почему тот, кто совершил новое набег в Лондоне, не должен быть вдохновлен этим примером? Почему российский президент Владимир Путин не должен считать, что и новое преступление сойдет ему с рук?" – отметил Портников.Он считает, что в Великобритании нет "никакой политической воли к действиям", даже преступления совершаются в Лондоне, а жертвами становятся десятки британцев."Видим волю к заявлениям и очевидную надежду, что расследование будет долгим, и до его окончания все забудут, когда и почему оно начиналось. Ну примерно как в истории с Литвиненко", – заявил Портников.4 марта 2018 года в Солсбери в бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его дочь. В полиции и разведке Британии считают, что произошла попытка убийства, к которой причастны россияне, сообщило издание The Times.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила, что в ответ на отравление Скрипаля власти "будут действовать без колебаний", а британский премьер-министр Тереза Мэй пообещала "уместный" ответ, если будет доказана причастность РФ.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к инциденту.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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