Обама с женой будут вести собственное телешоу Формат программы еще не выбрали Экс-президент США Барак Обама ведет переговоры с компанией Netflix о создании собственного шоу. Фото: EPAUPG Сейчас переговоры носят предварительный характер, и формат передачи еще не определен. Однако известно, что обсуждается участие в шоу не только самого бывшего главы Белого дома, но и его жены Мишель, - сообщает в пятницу, 9 марта, газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. В основу передачи планируется положить "вдохновлены истории", которые будут освещать прежний президент и его жена. В планируемом шоу Обама не собирается комментировать действия нынешнего президента США Дональда Трампа. Главными темами передачи должны стать проблемы, которые беспокоили Барака Обаму во время пребывания во власти: реформа здравоохранения, миграция, проблемы глобального потепления, избирательное право. Кроме того, Мишель Обама может продвигать свою любимую тему о вопросах правильного и здорового питания. "В течение всей своей жизни они нарушали истории о людях, которые пытались незаметно изменить мир к лучшему. Рассматривая свои будущие личные планы, они продолжают искать новые способы помощи тем, кто хочет поделиться своими историями", - заявил в интервью изданию старший советник бывшего президента Эрик Шульц. По информации The New York Times, Netflix будет оплачивать бывшему президенту эксклюзивный контент, но о какой сумме идет речь, пока неизвестно. Показывать шоу Обамы будут исключительно на крупнейшей в мире стриминговой платформе. По информации NYT, Apple и Amazon, которые также обладают собственными стриминговимы сервисами, заинтересованы в переговорах с Обамой о сотрудничестве. Издание отмечает, что после ухода из Белого дома Обама ведет "незаметный" образ жизни, редко проявляет публичную активность и занят написанием мемуаров. Напомним, прежний президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама считает, что социальные сети "разъедают общественный дискурс". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки обама которые шоу будут что Теги: новости