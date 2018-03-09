В пятницу, 9 марта, Шевченковский районный суд Киеве избрал меру пресечения задержанному главе Центра освобождения пленных Владимиру Рубану, сообщает NEWSONE .

По полученным данным, суд решил оставить Рубана под стражей на 60 суток без определения размера залога.

"Применить в отношении Владимира Рубана... меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Срок действия решения о содержании под стражей... установить в пределах срока досудебного расследования длительностью в 60 суток", - заявил председательствующий судья.

Стоит отметить, что своим решение суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о применении меры пресечения в отношении Рубана в виде содержания под стражей без права на залог. Сторона защиты, в сою очередь, настаивала на домашнем аресте.

Кроме того сообщается, что на заседании присутствовала народный депутат Надежда Савченко. Она заявила, что готова взять Рубана на поруки.

Напомним, Владимира Рубана подозревают по ч.1 ст.14 ч.3 ст. 258 ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Также в тексте подозрения идет речь о подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко и на первых лиц государства.

Как сообщал svodka.net ранее, задержанный на Донбассе в четверг, 8 марта, глава Центра освобождения пленных Владимир Рубан отрицает обвинения .

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