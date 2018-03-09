Большинством из этих вещей мы пользуемся если не ежедневно, то довольно часто. Парадокс в том, что в большинстве случаев мы используем их только по понятному для нас назначению, даже и не догадываясь, какие ещё секреты хранят те или иные предметы.

Иногда мы все-таки замечаем странности во внешнем виде этих вещей, но, как правило, списываем на чудаковатости и бурную фантазию дизайнеров. Сегодня мы решили раскрыть вам настоящий клондайк, пишет со ссылкой на .

1. Коробочки с азиатским фастфудом

Можно, конечно, тренировать ловкость пальцев, вылавливая палочками лапшу и рис из уголков коробки. А можно развернуть коробку, тогда она станет тарелкой, есть из которой намного удобнее.

2. Пуговица на задней части воротника рубашки

Эта пуговица нужна для того, чтобы галстук не торчал из-под воротника. В последнее время такие рубашки встречаются не очень часто, поскольку мода на узкие галстуки, умещающиеся под эту пуговицу, давно прошла. Сейчас такие пуговицы выполняют чисто декоративную функцию.

3. Горизонтальная петля для верхней пуговицы рубашки

Почему все петли на планке рубашки расположены вертикально, а верхняя — горизонтально? Ответ прост: в этом месте рубашка чаще только расстёгивается. Из горизонтальной петли пуговица выскакивает не так легко, как из вертикальной.

4. Дополнительные отверстия для шнуровки кроссовок

Ими мало кто пользуется, а зря: благодаря этим отверстиям можно зашнуровать кроссовки так, что они будут идеально зафиксированы на ноге и никогда не натрут вам пятку во время занятий спортом.

5. Отверстие в палочке леденца

В данном случае объяснение чисто технологическое: небольшая дырочка нужна для того, чтобы леденец держался на пластиковой палочке. Когда соломинку макают в ещё жидкий сироп, он затекает в это отверстие и при застывании надёжно фиксирует конфету.

6. Кармашек под ластовицей нижнего белья

Это, конечно же, не кармашек. Дело в том, что ластовица изготавливается из специальных мягких материалов, отличающихся от основной ткани изделия. Боковые части ластовицы убираются в боковые швы, задний край подшивается внутренним швом. Так как сделать ещё один внутренний шов технически невозможно, передний край ластовицы оставляют непришитым. Получается своеобразный карман, который не предназначен для хранения чего бы то ни было.

7. Квадратная нашивка с прорезями на рюкзаке

Изначально такие нашивки были только на туристических рюкзаках: через прорези пропускались верёвки и карабины. На городские рюкзаки они пришиваются исключительно в декоративных целях.

8. Стрелки на брюках

Сейчас они стали обязательным атрибутом классических брюк, но умышленно их никто не придумывал. Дело в том, что в XIX веке многие предприятия по пошиву одежды производили продукцию на экспорт. Для того чтобы груз при транспортировке занимал как можно меньше места, одежду перед отправкой спрессовывали. В результате на ткани образовывались заломы, избавиться от которых было практически невозможно. Пришлось с ними смириться.

9. Помпоны на головных уборах

Смешные пушистые шарики впервые появились в XVIII веке на шапочках французских моряков, которым надоело биться головой о низкие корабельные потолки и выступы. Позднее помпоны разных форм и цветов появились и на многих других армейских головных уборах. Благодаря им можно было определить, в каких родах войск служат их обладатели

10. Ящик под духовкой

Обычно в нём хранят сковородки. Однако на самом деле этот ящик называется согревающим. По задумке он нужен для того, чтобы готовые блюда не остыли или разогрелись, пока в духовке готовится что-то ещё.

11. Длинное горлышко бутылки пива

Причина, по которой бутылки пива делают с узким удлиненным горлышком, состоит в том, чтобы уменьшить количество тепла, исходящего от рук. Поэтому бутылку пива нужно держать именно за узкое горлышко.

12. Кнопки лифта

Если вам нужно безотлагательно добраться до вашего этажа, и вы не хотите останавливаться, удерживайте кнопку закрытия двери, пока двери не закроются. Продолжайте держать эту кнопку и нажмите нужный этаж, и вы сможете доехать без остановок. Однако стоит пользоваться этим советом только в крайних случаях.

13. Зачем в степлере эта деталь

Степлер в «обычном» режиме скрепляет документы скобами внутрь. Если же повернуть серебристую платформу на 180°, то скобы станут загибаться наружу. Это предназначено для временного скрепления листов, чтобы скобу можно было легко вынуть, не повредив бумагу и пальцы.

14. Зачем палочка и сквозное отверстие в прессе для чеснока

Это не только пресс для чеснока, но и устройство для удаления косточек из вишни. В отверстие, расположенное на конце ручки, вкладывается вишня. При нажатии на ручку штырь, который находится на противоположной стороне, выдавливает косточку.

15. Отверстие в ушке банки

Большое отверстие в ушке банки предназначено для того, чтобы продеть туда трубочку, чтобы удержать её на месте.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира