Если он перешел на оккупированную территорию в неустановленных местах, соответственно, то же самое, но уже с оружием он должен сделать и в обратном направлении. Если он не дурак. А Рубан далеко не дурак.

Об этом на своей странице в ФБ написал общественный активист Дмитрий Снегирев, информирует svodka.net.

Пару вопросов по задержанию Рубана.

Как известно, 24 февраля 2017 года Владимир Рубан и народный депутат Украины Надежда Савченко посетили оккупированный Донецк. По предположению украинских спецслужб, они пересекли линию разграничения в неустановленных местах.

Тогда же Служба безопасности Украины отменила дозволение на пересечение линии соприкосновения Рубану. «СБУ отменила согласие о пересечении линии соприкосновения гражданину Украины Владимиру Рубану», – сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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Вчера в 9.15 Владимира Рубана задержали на пункте «Майорское», когда он пытался перевезти запас оружия с оккупированной территории в Украину. Задержали Рубана пограничники, а не сотрудники СБУ. По информации с места событий, только после этого Рубана передали СБУ.

На этом фоне вообще интересным выглядит заявление генерального прокурора Луценко, что это не случайное задержание и он уверен в этом на 100%.

А теперь собственно вопрос к заинтересованным структурам: каким образом Рубан оказался на неконтролируемой территории, если ему отменено дозволение на пересечение линии соприкосновения? Объяснения о переходе в неустановленных местах оставьте для СМИ. Если он перешел на оккупированную территорию в неустановленных местах, соответственно, то же самое, но уже с оружием он должен сделать и в обратном направлении. Если он не дурак. А Рубан далеко не идиот. Он прекрасно понимает, что к нему, скажем так, приковано внимание не только СМИ, но в первую очередь – суровых ребят с Владимирской.

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Вместо этого Рубан, как настоящий рейнджер, с целым арсеналом оружия переходит линию разграничения на КПВВ, при этом зная заранее, что ему запрещено пересечение и он, в любом случае, будет задержан.

А дальше самое интересное. Оказывается, что Рубана «пытаются отмазать» люди Виктора Медведчука.

То есть сначала люди Медведчука перебрасывают Рубана на оккупированную территорию. Там, на оккупированной территории, покупают ему запас оружия. Затем дают ему команду перейти с этим арсеналом через КПВВ, зная заранее, что он будет задержан. В итоге – «пытаются отмазать».

Ага, ну теперь все понятно. Так оно и было.

Примечательно, что народные избранники уже успели выяснить, что оружие везли не просто так. «Соратник Медведчука задержан с целым арсеналом оружия, которое, по моим источникам, везли в Киев не просто так», – отметил Арьев.

Согласен с Арьевым. Оружие действительно везли не просто так. Его везли в мебели, которую руководитель «Офицерского корпуса» вывозил из оккупированной части Донбасса. Оказывается, что перевозилось все это под видом имущества семьи переселенцев, которая якобы планировала жить на подконтрольной Киеву территории. Напомню, перевозилось через КПВВ человеком, у которого нет разрешения на пересечение линии разграничения.

Логичен вопрос: а почему в мебели через КПВВ, а не «левыми» путями? Я отвечу: потому что сценарий написан немножко по-дебильному. Жаль только, что деньги сценаристу платят из государственного бюджета.

Здесь стоит напомнить, что 22 августа 2017 года на встрече с журналистами Тандит заявляет о том, что Савченко, которую, как и Рубана, называют человеком Медведчука, «контактирует с СБУ на высшем уровне. С ней не раз встречался Василий Грицак, она несколько раз встречалась с президентом. Мы рассматриваем Надежду Савченко, народного депутата, Героя Украины как нашего союзника. Мы надеемся, что она свой потенциал будет использовать глубже, больше».

Судя по количеству изъятого у Рубана оружия, потенциал был использован и глубже, и больше.

И напоследок. Я надеюсь, что генеральный прокурор Луценко, как человек, который видел жизнь и знает, что такое тюремная баланда, отвечает за свои слова и «никаких освобождений не будет».

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