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На место отравления Скрипаля направили военных
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09.03.2018 16:20
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Направленные в Солсбери военные должны будут убрать с места, где
нашли экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, транспортные средства
и другие объекты, которые потенциально могут содержать токсические
вещества. В Солсбери отправили военных Фото: ЕРА Около 180
военнослужащих, в том числе специалисты по работе с химическими
веществами минобороны Британии, должны будут убрать с места
происшествия транспортные средства и другие объекты, которые
потенциально могут содержать токсические вещества.4 марта 2018 года
в Солсбери в бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и
его дочь. В полиции и разведке Британии считают,
что произошла попытка убийства, к которой причастны россияне,
сообщило издание The Times.Министр иностранных дел Борис Джонсон
подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые
доказательства участия РФ в возможном отравлении
Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в
Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к
инциденту.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В
2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских
агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между
США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в
Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище
в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году.
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