Направленные в Солсбери военные должны будут убрать с места, где нашли экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, транспортные средства и другие объекты, которые потенциально могут содержать токсические вещества. В Солсбери отправили военных Фото: ЕРА Около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по работе с химическими веществами минобороны Британии, должны будут убрать с места происшествия транспортные средства и другие объекты, которые потенциально могут содержать токсические вещества.4 марта 2018 года в Солсбери в бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его дочь. В полиции и разведке Британии считают, что произошла попытка убийства, к которой причастны россияне, сообщило издание The Times.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к инциденту.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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