Рубан известный пророссийскими высказываниями, сотрудничеством и ссорой с Медведчуком и обвинялся в зарабатывании на обменах

Данные, приведенные ниже, были собраны из открытых источников и полгода назад переданы "Медийная инициатива за права человека" волонтерской организацией, которая сейчас вошла в одно из подразделений ВСУ и пожелала остаться неназванной.

В мае 2014 года, когда боевые действия на Донбассе набирали обороты, страна приходила в себя от первого шока и на скорую руку готовила армию к войне, в СМИ все чаще стало звучать имя самоназванного генерал-полковника Владимира Рубана. Именно он и возглавляемая им общественная организация "Офицерский корпус" по собственной инициативе взяли на себя ответственность за освобождение заложников из подвалов "ЛНР / ДНР".

Общеизвестно, что Рубан часто высказывался в поддержку боевиков, обвиняя украинских военных в обстреле мирных кварталов или в том, что именно Киев затягивает переговоры по освобождению заложников. Но интересно, что за открытыми интренет-данными, в течение 2014-2016 годов фиксировалась повышенная активность российских и пророссийских СМИ по популяризации Рубана. Наибольшее количество публикаций о нем принадлежит украинскому подразделению медиагруппы "Российское агентство международной информации" - "РИА Новости-Украина" - около 130 публикаций. Также активными в распространении начальных (не репост) тематических материалов, в том числе личных интервью, есть русские "ИТАР-ТАСС", "Lenta.ru", "KM.RU", "Русская весна" и другие. Кроме того, российские СМИ использовали "генерал-полковника» в качестве ньюсмейкера. Вы легко можете найти в ру-нете заголовки вроде "Генерал-полковник ВСУ Рубан сообщает о том, что украинская армия ціленаправлено обстреливает территорию Горловки вместе с мирным населением"

Откуда же взялся Владимир Рубан и почему вдруг стал таким влиятельным?

Начиная с 2004 года Рубан еще не знал, что он "генерал-полковник", а активно занимался полиграфическо-издательской деятельностью. Причем деятельность эта была несколько специфической. И даже не потому, что в 2005 году он вдруг стал владельцем лучшего на тот момент в Украине полиграфического оборудования. В течение 2004-2008 годов Рубан целенаправленно занимался созданием издательской группы предприятий, активно формировала пророссийские позиции в литературной и образовательной сферах.

Например, в 2008 году контролируемое Рубаном предприятие "Полиграфический центр" Киевская Русь "совместно с гражданином РФ Александром Дроздовым создают ООО" Открытый русский университет им. Н. И. Костомарова ". Интересная деталь: номер мобильного телефона, который значился в регистрационной форме предприятия - +380674052625 - странным образом совпадает с номером, который появится в сети значительно позже, в 2014 году, когда Владимир Рубан будет называться руководителем Центра гуманитранои помощь по освобождению пленных и заложников в зоне АТО и публиковать его как свой личный.

Но вернемся в далекий 2008-й и к партнеру Рубана Александра Дроздова. Несложными манипуляциями в гугле находят не менее интересную информацию и о нем. С 1974 до 1990 годов Александр Дроздов был офицером внешней разведки КГБ СССР. С 1990 года - в отставке в звании подполковника КГБ СССР.

Вместе со своим опытным партнером Дроздовым, а также еще одним не менее интересным персонажем Александром Олейников, который возглавлял Украинскую академию русистики, Рубан занимается широкомасштабным распространением литературы украинофобского пророссийского характера на территории Украины, особенно активно - в Донбассе.

Прежде только в образовательных учреждениях Донбасса в течение 2008-2010 годов были введены школьные учебники "Страноведение. Россия" и пособия для переквалификации учителей "Воссоединение Руси". При этом массовая печать этих изданий осуществлялся именно в издательстве Рубана "Киевская Русь".

С начале 2013 года Рубан является активным участником пророссийского движения Виктора Медведчука "Украинский выбор". Интересно, что информация о его активное участие в мероприятиях организации была удалена с сайта "Украинская выбора", однако сохранилась в кэшированных версиях.

20 июня 2013 Рубан создает собственную общественную организацию "Офицерский корпус" и начинает дистанцироваться от Медведчука.

Показательно, что "Офицерский корпус" постоянно выступал против евроинтерграции Украины. Вплоть до 6 декабря 2013 года. Именно в этот день активистами ОК происходит странная метаморфоза. Сначала они дают пресс-конференцию о том, что осуждают действия протестующих на Майдане, выступают против нападений на государственные объекты и называют себя, бывших военнослужащих, миротворцами, которые сделают все, чтобы страна не раскололась на две части. А уже через несколько часов в камеры Офицерский корпус показательно вступает в ряды Самообороны Майдана. А на сайте "Офицерского корпуса" неожиданно меняется настроение - сайт с полностью пророссийского превращается в промайданивський и впоследствии антисепаратистський.

Ну а дальше вы уже знаете. Начинается война и на сцену выходит миротворец "генерал-полковник" Владимир Рубан, спасающего мир и освобождает пленных. Правда, делает заявления, явно демонстрируют его приверженность агрессора. Но шоке и озадачено войной украинское общество сначала даже этого не замечает.

Когда же в прессе все чаще появляется информация о связи Рубана с Медведчуком, эти двое начинают публично конфликтовать. Весной-летом 2015 сайт "Украинская выбора" публикует разоблачающие статьи типа "О самозванцах-прилипалы" или "В бесчестии офицерской чести", а сам Рубан в интервью "Радио свообода" (27.05.2015) говорит о своем разочаровании в Виктору Медведчуку.

Между тем роль Рубана в обмене становилась все более странной. Люди, задействованные в процессе обмена, часто заявляли, что Офицерский корпус срывает переговоры и, более того, зарабатывает на обмене. Постепенно Рубан и его организация были отстранены от переговоров по заложниках. Тогда "генерал-полковник" выбрал другую тактику. Именно он (а не Надежда Савченко) был первым в инициировании митингов родственников военнопленных. Еще 2 октября 2015 он собрал родственников под стенами Верховной Рады и требовал от власти помогать более быстрому освобождению заложников.

Кстати, в феврале 2015 года, на пике своей популярности, Владимир Рубан зарегистрировал политическую партию "Офицерский корпус", а в октябре партия даже приняла активное участие в местных выборах. Можно сказать, что присвоенный себе статус ключевого координатора по обмену пленными он использовал и использует сполна, в частности для воздействия на переговорные процессы в интересах российской стороны.

Члены организации "Офицерский корпус", в центре - Владимир Рубан. Фото: Lada. FM 2015-2018 годы