В четверг, 8 марта, неподалеку от польского города Перемышль произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, в котором ехали граждане Украины. Об этом сообщает nowiny24.pl.

Машина марки Ford вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.

Также пресс-секретарь муниципальной полиции Перемышля Магдалина Стекура отметила, что в момент дорожно-транспортного происшествия в автомобиле находились шесть украинцев, двое из них погибли.

"Водитель и пассажир погибли на месте. Еще четверо украинцев с различными травмами попали в больницу. Один из них, в тяжелом состоянии, был транспортирован вертолетом спасательной службы", - сказала она.

Как сообщал svodka.net ранее, на трассе Киев-Харьков утром в среду, 7 марта, произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали четыре грузовых автомобиля.

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