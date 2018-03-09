|Будет хуже
|09.03.2018 16:27
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Нацразведка США пришла к неутешительному выводу: санкций,
действующих сегодня, . Противодействие, оказываемое Москвой,
влияет более значительно, чем экономические меры, введенные против
корпораций и отдельных лиц.
Начнем издалека. Штаты всегда вводили санкции. И их меры всегда
были действенными - те государства, которые мешали Вашингтону,
становились действительно изолированными и угнетенными. Яркий
пример - Иран, который буквально воспрял духом после отмены
экономических ограничений.
- Стоит ли нам надеяться, что вместо ужесточения санкций
Вашингтон вообще их отменит? Вероятность есть всегда, но после
определенных событий в военной сфере она очень мала.
Перед вами акции американской нефтяной компании, которая из-за санкций была вынуждена выйти из совместных проектов с Роснефтью. Как раз в феврале и говорили о новых санкциях, а неделю назад компаний ушла из проектов.
Америку делает реально Great Again ее огромное бизнес общество.
Миллиардеры, гигантские корпорации, известные бренды. Вводимые
против России санкции часто касаются их интересов, а также
интересов частных, но очень влиятельных американских лиц.
В результате этого импульсивного решения мировые воротилы . Фондовый рынок крайне негативно отреагировал на заявления о пошлинах.
Очередные санкции против России или ужесточение уже существующих нанесут убыток не только российским компаниям или лицам, но и их американским или европейским партнерам. Готовы ли бизнесмены, опора и надежда многих чиновников, жертвовать капиталами во имя политической повестки? Ведь не все из них как Сорос - это он создает повестку, чтобы играть на индексах, остальные же в большинстве своем, занимаются более прикладными вещами.
Останутся ли санкции на том же уровне, что сейчас? Скорее только, да. Вероятно, речь может пойти о незначительных секторальных изменениях (даже против газа не попрешь - вся Европа без северного потока поднимет панику, а американский транзит ситуацию не вытянет). Может, добавят туда и несколько лиц или корпораций. Но, скорее только, тянет Минфин именно потому, что боится передавить и получить по носу обратной реакцией.
Если же санкции все-таки введут, да, хуже точно будет. Вопрос только в том, кому?Источник - .
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