Нацразведка США пришла к неутешительному выводу: санкций, действующих сегодня, . Противодействие, оказываемое Москвой, влияет более значительно, чем экономические меры, введенные против корпораций и отдельных лиц.

Всё это объявлено накануне введение новых санкций, которых от американского Минфина ждут уже давно. Значит ли это, что американцы пойдут на новые меры, и жить станет намного грустнее?

Начнем издалека. Штаты всегда вводили санкции. И их меры всегда были действенными - те государства, которые мешали Вашингтону, становились действительно изолированными и угнетенными. Яркий пример - Иран, который буквально воспрял духом после отмены экономических ограничений.

А вот с Россией так не вышло - Кремль оказался продуманнее и хитрее, и обошел с тыла. Начал вставать на защиту собственных интересов, прежде только, в Азии и Европе. Поддержал не дипломатическую, а военную риторику. И дестабилизировал стандартное течение событий, к которому привыкли за океаном. Таким образом, вместо больших страданий непосредственно от санкций США (не рассматриваем сейчас наше ответное эмбарго странам Европы), Россия продемонстрировала, что с их мерами можно и нужно бороться. Ну, или просто не замечать.

И вот уже ни КНДР, ни Иран, ни даже Турция, которой угрожают из-за покупки С-400, не боятся американских санкций. Поэтому и появляются доклады нацразведки о том, что этим суровым русским вообще всё равно.

- Стоит ли нам надеяться, что вместо ужесточения санкций Вашингтон вообще их отменит? Вероятность есть всегда, но после определенных событий в военной сфере она очень мала.

- Будут ли новые, более жесткие и действительно опасные для нас меры? Тут уже намного интереснее. И стоит опять вернуться к общей конъюнктуре.

Перед вами акции американской нефтяной компании, которая из-за санкций была вынуждена выйти из совместных проектов с Роснефтью. Как раз в феврале и говорили о новых санкциях, а неделю назад компаний ушла из проектов.

Америку делает реально Great Again ее огромное бизнес общество. Миллиардеры, гигантские корпорации, известные бренды. Вводимые против России санкции часто касаются их интересов, а также интересов частных, но очень влиятельных американских лиц.

В США сейчас усиливается недовольство Трампом, особенно между элит. Последний повод - его протекционистское решение ввести пошлины на импорт стали и алюминия. "В приступе гнева".

В результате этого импульсивного решения мировые воротилы . Фондовый рынок крайне негативно отреагировал на заявления о пошлинах.

Очередные санкции против России или ужесточение уже существующих нанесут убыток не только российским компаниям или лицам, но и их американским или европейским партнерам. Готовы ли бизнесмены, опора и надежда многих чиновников, жертвовать капиталами во имя политической повестки? Ведь не все из них как Сорос - это он создает повестку, чтобы играть на индексах, остальные же в большинстве своем, занимаются более прикладными вещами.

Останутся ли санкции на том же уровне, что сейчас? Скорее только, да. Вероятно, речь может пойти о незначительных секторальных изменениях (даже против газа не попрешь - вся Европа без северного потока поднимет панику, а американский транзит ситуацию не вытянет). Может, добавят туда и несколько лиц или корпораций. Но, скорее только, тянет Минфин именно потому, что боится передавить и получить по носу обратной реакцией.

Если же санкции все-таки введут, да, хуже точно будет. Вопрос только в том, кому?

Сводка.нет - Новости Украины и Мира