Шведская олимпийская чемпионка Игра-2018 Ханна Эберг поддержала бойкот Кубка мира по биатлону в Тюмени.

Комментируя решение своего соотечественника Себастьяна Самюэльссона проигнорировать старт в России, спортсменка отметила, что не пойдет против решения национальной федерации, информирует svodka.net.

«Я поддерживаю Себастьяна в его решении, но сама поеду на соревнования, потому что федерация посчитала, что это будет безопасно, проблем не возникнет. Он принял это решение самостоятельно, наша федерация же решила, что мы выступим», – приводит слова Эберг Russia Today.

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