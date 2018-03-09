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Данилко – Вакарчуку: Слав, прости меня, но пой, пиши песни, ты талантливый. Блин, у тебя такая репутация, не надо портить
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09.03.2018 16:28
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Народный музыкант Украины, композитор и певец Андрей Данилко заявил
в авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси
Бацман, что руководитель группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук
смотрелся неестественно в своем видеообращении к украинцам.
Данилко: Я еще понимаю, когда на выборы идет Сердючка. Это хотя бы
прикольно Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Он напомнил, что
руководитель группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук записывал
видеообращение к украинцам. "Вот это меньше только меня
смешило. Что касается участия артистов – ребята, ну как так
можно? Увидел ролик: стоит Славик Вакарчук на фоне книжек… Эти
руки, вот это все. Слав, прости меня, пожалуйста, но… Пой, пиши
песни, ты способный человек. Я когда смотрю, то стесняюсь из-за
того, что… Бли-и-ин, у тебя такая репутация, не надо портить… ее
этой историей… Я еще понимаю, когда на выборы идет Сердючка.
Это хотя бы прикольно", – заявил Данилко.По его словам,
участие в выборах его сценического персонажа Верки Сердючки было бы
"стебом"."В общем, скажу тебе: я не понимаю этого. Очень
неестественное, заученное, я не верю. Не про меня это все", –
добавил плут.Вакарчук ни разу не заявлял о намерении участвовать в
выборах президента Украины. 10 декабря певец обнародовал
видеообращение, в котором заявил, что его не интересует власть. "Я
никогда не заявлял о своих президентских амбициях. Я не собираюсь
этого делать и сегодня", – подчеркнул музыкант.
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