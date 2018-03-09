Народный музыкант Украины, композитор и певец Андрей Данилко заявил в авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман, что руководитель группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук смотрелся неестественно в своем видеообращении к украинцам. Данилко: Я еще понимаю, когда на выборы идет Сердючка. Это хотя бы прикольно Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Он напомнил, что руководитель группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук записывал видеообращение к украинцам. "Вот это меньше только меня смешило. Что касается участия артистов – ребята, ну как так можно? Увидел ролик: стоит Славик Вакарчук на фоне книжек… Эти руки, вот это все. Слав, прости меня, пожалуйста, но… Пой, пиши песни, ты способный человек. Я когда смотрю, то стесняюсь из-за того, что… Бли-и-ин, у тебя такая репутация, не надо портить… ее этой историей… Я еще понимаю, когда на выборы идет Сердючка. Это хотя бы прикольно", – заявил Данилко.По его словам, участие в выборах его сценического персонажа Верки Сердючки было бы "стебом"."В общем, скажу тебе: я не понимаю этого. Очень неестественное, заученное, я не верю. Не про меня это все", – добавил плут.Вакарчук ни разу не заявлял о намерении участвовать в выборах президента Украины. 10 декабря певец обнародовал видеообращение, в котором заявил, что его не интересует власть. "Я никогда не заявлял о своих президентских амбициях. Я не собираюсь этого делать и сегодня", – подчеркнул музыкант. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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