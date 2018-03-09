Со 2 по 4 марта российский Патриарх Кирилл совершил рабочую поездку в Болгарию. В ходе визита он встретился не только с болгарским Патриархом и местным духовенством, но и посетил высшее руководство страны. 3 марта он провел встречи с главой парламента Цветой Караянчевой и премьер-министром Бойко Борисовым. На следующий день глава РПЦ встретился с Президентом Болгарии Руменом Радевым.

Эта поездка не привлекла бы внимание аналитиков, если бы не одно «но». Во время официального визита произошел настоящий осторожный скандал. Дело в том, что формальным поводом для поездки было празднование 140-й годовщины окончания Русско-турецкой войны, в результате которой Болгария получила независимость. Патриарх Кирилл участвовал в государственных торжествах по случаю празднования годовщины.

Однако позже, во время встречи с премьером и президентом, Кирилл выразил свое недовольство политикой и действиями болгарских властей. Возмутился Патриарх тем, что Президент Радев заявил, что его страна помнит все народы, воевавшие за ее независимость: и русских, и украинцев, и поляков, и литовцев, и финнов и так далее.

«Еще раз хочу ясно вам сказать: Болгарию освободила Россия!» – гневно и безапелляционно сказал Кирилл (2:55-3:00 минута вот этого ). «Ни Польша, ни Литва, ни другие страны, а Россия», (3:03-3:07) – никак не мог успокоиться Патриарх. «Надеюсь, СМИ нас слышат и передадут правильную историческую интерпретацию о событиях, связанных с освобождением Болгарии», (3:37-3:47) – строго продолжал Предстоятель Московской Патриархии.

Патриарх утверждает, что ни Польша, ни Литва не участвовали в освобождении Болгарии, мол, таких государств тогда не существовало. При этом он сознательно умалчивает, что эти народы (поляки, литовцы и другие) участвовали в военных действиях и были в составе армии Российской империи. Однако в конце видео Кирилл уже заявляет о жертвах русского народа, который заплатил за освобождение Болгарии кровью, при этом не упоминая о потерях между представителей других национальностей, которые были в составе русской армии. Патриарх абсолютизирует освобождение болгар от османов за российской нацией. Что это как не манипуляция историческими фактами? Разве это «правильная историческая интерпретация», которую так принципиально отстаивает духовный руководитель? Это очередная российская историософская схема, которую Патриарх Кирилл без колебаний совести нагло продвигает, как «единственно истинную и верную».

На встрече с премьером Бойко Борисовым Кирилл также гнул свою линию. «Я видел российские флаги, болгарские флаги и никаких других», (0:41-0:47 секунды ) – заявил Патриарх. Далее он пустился в рассуждения, из которых сделал вывод о духовном единстве болгарского и русского народов. Глава РПЦ также заявил, что отношения между Россией и Болгарией должны исходить из реалий отношений между народами, которые являются братскими друг другу. Так должны строиться межгосударственные и межнациональные отношения.

Патриарх говорит о нормализации межгосударственных отношений с иностранным государственным деятелем. Что это как не политика? Кирилл на этой встрече представляет интересы российского государства и российского народа. Интересно, как это соотносится с извечными тезисами о наднациональности Московского Патриархата, что он не ассоциируется ни с каким государством? Что нет во Христе ни эллина, ни иудея [Кол. 3: 8]. Похоже, что в Московском Патриархате действительно нет ни эллина, ни иудея, ни украинца, ни белоруса – одни русские.

Фактически московский Патриарх диктует руководству Болгарии, какой должна быть официальная риторика и государственная политика исторической памяти. «Я бы очень хотел, чтобы эта историософия ушла из политического обихода Болгарии… Это главное письмо, которое сегодня Патриарх обращает к Болгарии, к руководству, к ее народу», – продолжает Кирилл.

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Свою истерику его Святость продолжил даже в аэропорту Софии (столица Болгарии – Д.Г.). Он настаивал, что финский и польский полки, участвовавшие в битве, были в составе именно русской армии. «Ни в истории Польши, ни в истории Финляндии нет этой страницы, связанной с освобождением Болгарии. Она кровавыми буквами вписана в историю России», – повторил журналистам Кирилл.

Реакция российских религиозных блоггеров на эти события не заставила себя долго ждать. Протодиакон Андрей Кураев исторические свидетельства, опровергающие «правильную историческую интерпретацию» Патриарха Кирилла. Интересно, что даже в таком конъюнктурном источнике, как российская Википедия подается широкий перечень различных национальных военных формирований, участвовавших в Русско-турецкой войне на стороне России. А вот первый заместитель председателя синодального отдела по взаимодействию с обществом Александр Щипков утверждает, что Патриарх говорил с позиции силы. И да, это официального церковного лица.

Украинский кейс

Конечно, глава РПЦ не упустил возможности донести до своего болгарского коллеги «правильный» вариант событий в Украине. Кирилл рассказал свою версию о т.н. «религиозных гонениях» против УПЦ (МП). Об этом писала , как собственно и о том, сколько на самом деле привилегий получила УПЦ (МП) от постмайдановской власти. Не упустил возможности Кирилл повторить и кремлевский тезис о «гражданской войне» на Донбассе на национальном телевидении Болгарии. В результате, украинское посольство было вынуждено сделать протеста.

Контекст

Патриарх может очень свободно чувствовать себя в Болгарии, ведь местная Православная Церковь из лагеря промосковских на всеправославной арене. Существует предположение, что русофильские тенденции Софии корнями уходят в вопрос признания автокефалии БПЦ. Де-факто она была самостоятельно провозглашена в 1872 году, однако официально признана Константинополем только в феврале 1945-го. Это еще была Вторая мировая война, однако Болгария уже находилась под советским протекторатом. Именно благодаря посредничеству РПЦ удалось уговорить Константинополь признать самостоятельность БПЦ. А через 8 лет, в 1953-м, получить для болгар и статус патриархата. Конечно, все это делалось под наблюдением и по согласованию с КГБ (НКВД). Именно следовательно высшее руководство до сих пор находится в орбите влияния Москвы. И показательное неучастие БПЦ во Всеправославном соборе на Крите в 2016 г. вместе с Москвой, Антиохийским Патриархатом и Грузией тому подтверждение.

Постоянно наблюдая за Патриархом Кириллом, возникает удивление его болгарским демаршем. Он известен своей дипломатичностью, умением подбирать слова, доносить нужный смысл без лишних эмоций. Патриарх очень грамотный церковный функционер и мастер вести переговоры. На видео встречи с президентом Болгарии он был сам не свой. Напряженный, эмоциональный, такое чувство, что он вот-вот сорвется. Это, собственно, и привлекло наше внимание. У нас возник вопрос, почему он себя так повел?

Ответ кроется в отношениях Россия – Болгария. Сейчас страной правят Румен Радев и Бойко Борисов. Оба считаются пророссийскими политиками. Борисов был активным сторонником «Южного потока» – проекта российского газопровода в Европу в обход Украины. Он продолжал отстаивать проект даже после его вето Еврокомиссией в 2015 году.

Радев также не без оснований считается пророссийским политиком, ведь в своей предвыборной программе он обещал курс на улучшение отношений с Москвой. Однако уже после выборов сделал реверанс в сторону евроатлантического партнерства. И это понятно, ведь Радев натовский генерал. Хотя это не помешало ему поддерживать теплые отношения с Путиным. Кстати, именно его, а не Кирилла Президент официально приглашал на 140-ю годовщину независимости Болгарии. Но вместо главы российского государства приехал глава Русской Церкви. И явно не с духовным визитом, то есть не просто в путешествие, а «по заданию партии».

Дело в том, что и Борисов и Радев публично заявляли, что когда Болгария будет председательствовать в Совете Европы, они будут добиваться снятия санкций с России. И вот наступил момент – с 1 января 2018 г. Болгария будет полгода председательствовать в Совете Европы. Сразу после приобретения полномочий болгары заявили, что их позиция по санкциям консолидированная и соответствует общеевропейскому консенсусу продления санкций против России. Это, конечно, разозлило россиян.

Наверное, в этом и кроется истинная цель вояжа Патриарха, который сам признался, что «отложил все свои рабочие поездки и приехал в Болгарию» (18-23 секунды ). Этим также хорошо объясняется эмоциональность Кирилла в «отчитывании» болгарских лидеров. Наверное, он выполнял инструкции российского МИДа, с которым у Московской Патриархии давно существует тесное сотрудничество. Итак, Патриарх Кирилл выступил в роли «плохого полицейского», который приехал отругать непослушных болгарских «братьев». Но при этом он и вся Церковь остаются «вне политики».

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Патриарх Кирилл в очередной раз доказал свою инкорпорированность в российскую вертикаль власти. Он выполняет вполне политические задачи на высоком межгосударственном уровне. В то же время постоянно повторяя мантру о церкви вне политики. И действительно, когда вопросы отстаивания государственных или национальных интересов касаются России, то Кирилл не брезгует ими заниматься, когда Украины – тогда они вне политики.

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