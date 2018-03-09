Действия руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана координировались из России. Такое мнение выразил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак во время пресс-конференции, сообщает NEWSONE .

"Вы верите в то... что не дали санкцию из Москвы?... Мы в это не верим", - заявил Грицак.

Он также отметил, что 6 марта 2018 года Рубан через КПП "Майорск" выехал на неподконтрольную Украине территорию Донбасса.

"Служба имеет обоснованные доказательства того, что террорист Захарченко и Тимофеев по прозвищу "Ташкент" причастны к подготовке кровавого теракта в украинской столице с применением оружия, в том числе российского происхождения", - отметил глава СБУ.

Также он сообщил, что работа спецслужб по разоблачению преступных намерений Рубана длилась в течение несколько месяцев, а следствие получило неопровержимые доказательства, которые говорят о том, что Рубан вместе с главарями так называемой "ДНР" занимался подготовкой терактов в центре Киева.

"Во время следственных действий получены весомые и неопровержимые доказательства, которые свидетельствуют о том, что Рубан, действуя по предварительному сговору с главарями так называемой ДНР Захарченко А. В. И Тимофеевым А. Ю. и другими спланировали и пытались осуществить террористические акты в центре Киева" - заявил Грицак.

Как сообщал svodka.net ранее, в пятницу, 9 марта, Шевченковский районный суд Киеве избрал меру пресечения задержанному главе Центра освобождения пленных Владимиру Рубану .

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