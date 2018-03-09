Соглашение снижает и отчасти упраздняет пошлины на промышленные и сельскохозяйственные товары во всем блоке из 11 стран

Министры иностранных дел 11 государств Азии и Америки подписали соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (ТТП), информирует svodka.net.

Документ был подписан в столице Чили в четверг, 8 марта, передает Deutsche Welle.

Соглашение снижает и отчасти упраздняет пошлины на промышленные и сельскохозяйственные товары во всем блоке из 11 стран: Австралии, Брунее, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Перу, Сингапуре, Чили и Японии.

Отмечается, что ВВП этих стран составляет до 13,5% объема мировой экономики. Численность населения стран-участников соглашения составляет около 480 млн человек.

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Переговоры по первоначальному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) были начаты еще при президентстве Барака Обамы и заняли 5 лет. Однако новый президент Дональд Трамп подписал приказ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве буквально через несколько дней после своей инаугурации – 23 января 2017 года, объяснив это тем, что указанное соглашение плохо учитывает американские интересы.

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