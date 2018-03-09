Российский шоумен Максим Галкин показал, как выглядел в детстве. Галкин обратился к женщинам: Мы рядом с вами всегда немного дети, как я на этой старой фотке из 80-ых Фото: maxgalkinru / Instagram Фото он разместил в Instagram."Я знаю, весь мир давно за равноправие полов, но, думаю, не будет большим грехом - вознести женщину чуть выше нас, мужиков. Вы всегда чуть более правы, существенно мудрее, перманентно красивее и даже, прости Господи, часто сильнее! Мы рядом с вами всегда немного дети, как я на этой старой фотке из 80-ых, мы рядом с вами чувствуем себя дома: дочь, сестра, любимая, мама – вы даете нам ощущение очага. В наш циничный век хочу пожелать вам забытого слова – галантности с нашей стороны, чтобы именно галантность, предупредительность и настоящие рыцари окружали вас и хранили от бед", – написал он в Международный женский день, 8 марта. Дорогие девочки, девушки, дамы, мамы и бабушки, а одним словом - девчонки! В этот весенний по календарю день так хочется подарить вам солнце и тепло, заботу и внимание и досказать всё хорошее, что остаётся между строк, что таится за молчанием, что не дают произнести робость и ложная гордость. Не знаю, как у них, наверное, не хуже, но у нас, вы, наши женщины - вы невероятные. Я знаю, весь мир давно за равноправие полов, но, думаю, не будет большим грехом - вознести женщину чуть выше нас, мужиков. Вы всегда чуть более правы, существенно мудрее, перманентно красивее и даже, прости Господи, часто сильнее! Мы рядом с вами всегда немного дети, как я на этой старой фотке из 80-ых, мы рядом с вами чувствуем себя дома: дочь, сестра, любимая, мама - вы даёте нам ощущение очага. В наш циничный век хочу пожелать вам забытого слова - галантности с нашей стороны, чтобы именно галантность, предупредительность и настоящие рыцари окружали вас и хранили от бед. Улыбайтесь и будьте счастливы! С любовью, Ваш Максим #8марта #максимгалкин Публикация от Maxim Galkin | Official (@maxgalkinru) Мар 8, 2018 в 1:29 PST Максим Галкин родился 18 июня 1976 года в Наро-Фоминском районе Московской области.Дебют юмориста на сцене состоялся в апреле 1994 года – в спектакле Студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему".Летом 1994 года Галкин участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже он гастролировал с сатириком Михаилом Задорновым.В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге.В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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