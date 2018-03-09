В центре Москвы состоялись акции за отставку депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток одновременно обвинили в домогательствах. Об этом сообщает Радио Свобода.

К зданию Государственной думы вышли журналисты и представители правозащитной организации Amnesty International, требуя расследовать домогательства и привлечь депутата к ответственности.

Также на место проведения демонстраций пришли активисты прокремлевского движения SERB. Они выкрикивали оскорбления а адрес участников пикетов.

Сотрудники полиции никого не задержали.

Кроме того, в четверг, 8 марта, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак провела одиночный пикет против Слуцкого, требуя выгнать его из ЛДПР. Она пришла в Государственную думу с плакатом "Депутаты, мы вас не хотим".

Также, она раскритиковала лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который "покрывает" Слуцкого и отрицает факты домогательств.

Как сообщал svodka.net ранее, спикер Госдумы России Вячеслав Володин, комментируя обвинения в адрес депутата Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах , посоветовал журналисткам менять работу, если они чувствуют опасность в парламенте.

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