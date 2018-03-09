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Рубана арестовали на два месяца
09.03.2018 16:37
Рубана арестовали на два месяца
Без права на внесение залога
Руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубана определили меру пресечения в виде 60 дней ареста без права залога.
Рубана арестовали на два месяца Фото: Сергій Нужненко

Об этом сообщает " 112 Украина ".

Соответствующее решение зачитал судья в ходе заседания в Шевченковском районном суде Киева. Таким образом, Рубан останется под арестом до 6 мая 2018 года. У защиты есть 5 дней для подачи апелляции.

Напомним, что Владимира Рубана  задержали утром 8 марта  на пункте пропуска "майорских" на линии разграничения. Во время проверки мебели, которые руководитель "Офицерского корпуса" вывозил из оккупированной части Донбасса, нашли минометы, автоматы Калашникова, подрывники и другое оружие. Провозилося все это под видом имущества семьи переселенцев.

Согласно подозрению, предъявленной Рубленую, он готовил  покушение на президента Петра Порошенко , руководителей силовых структур и других государственных деятелей.

Согласно документу, в Рубана "не позднее 14 ноября 2017" возник план осуществить в Киеве теракт с целью запугивания населения и спровоцировать военный конфликт на территории всей Украины.

В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были подорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

Кроме того, Рубан планировал устроить захват здания парламента в ночное время, а также организовать вооруженные нападения на дома, в которых живут Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов. Все они должны были убить.

В то же время, сам  Владимир Рубан отверг все предъявленные ему обвинения  и заявил, что что во время задержания на КПВВ был там водитель и имел только перевезти товар из неподконтрольной территории Донбасса.

"Все были в сговоре .... это организованная операция двух служб",  - заявил руководитель "Офицерского корпуса".

В свою очередь,  Президент Украины Петр Порошенко  заявил: " Цель была одна - дестабилизировать общество через массовые террористические акты. И доказательства этого, по крайней мере те, что мне сообщил глава СБУ, являются неоспоримыми".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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