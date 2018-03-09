Динамо сыграло вничью в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы с Лацио.

На стартовом отрезке команды вели себя спокойно, однако интереснее смотрелись все же футболисты итальянского клуба. Тревожили частые потери мяча киевлян в центре поля, которые непременно приводили к острым выпадам со стороны «орлов». Ближе заключительной десятиминутке первой половины матча динамовцы все же нащупали свою игру и сумели отвести ее со своей половины поля, информирует svodka.net.

Во втором тайме подопечные Александра Хацкевича сразу же побежали вперед и это принесло свои плоды. На 52-й минуте встречи Артем Беседин скинул мяч на Виктора Цыганкова, после чего последний, оказавшись спиной к воротам, отправил снаряд пяткой в сетку ворот. Лацио хватило 10-ти минут, чтобы отыграться и выйти вперед – отличились лидеры римлян Чиро Иммобиле и Фелипе Андерсон.

Наши игроки не поникли, а продолжали атаковать. Сперва неплохая возможность была у Йосипа Пиварича, а после у вышедшего на замену Жуниора Мораеса получился бесподобный удар из-за пределов штрафной площади, который принес Динамо такую ценную ничью.

Ответный матч состоится в Киеве на НСК Олимпийский ровно через неделю (15 марта).

Читайте: Лацио - Динамо: где смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы

Лацио – Динамо 2:2

Голы: Иммобиле, 54, Андерсон, 62 – Цыганков, 52, Мораес, 67

Сводка.нет - Новости Украины и Мира