В пятницу, 9 марта, в центре Киева ряд протестующих прорвался внутрь парка Шевченко. Об этом сообщает Информатор.

Люди намерены помешать президенту Украины Петру Порошенко возложить цветы к памятнику поэту.

В настоящее время периметр парка Шевченко окружили бойцы Национальной гвардии, все парковые дорожки и входы перекрыли забором.

Сотрудники полиции не пропускаю людей в парк, проход разрешен только силовикам и журналистам, которые прошли аккредитацию. Об этом сообщает Громадське.

В обход металлоискателей и рамок смогли пройти приблизительно 40 человек. Они устроили акцию под памятником Шевченко.

Как сообщал svodka.net ранее, в Чехии часть депутатов парламента демонстративно покинула торжественную церемонию инаугурации президента Милоша Земана.

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