|В Киеве протестующие прорвались к памятнику Шевченко, чтобы помешать Порошенко возложить цветы
|09.03.2018 16:44
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В пятницу, 9 марта, в центре Киева ряд протестующих прорвался внутрь парка Шевченко. Об этом сообщает Информатор.
Люди намерены помешать президенту Украины Петру Порошенко возложить цветы к памятнику поэту.
В настоящее время периметр парка Шевченко окружили бойцы Национальной гвардии, все парковые дорожки и входы перекрыли забором.
Сотрудники полиции не пропускаю людей в парк, проход разрешен только силовикам и журналистам, которые прошли аккредитацию. Об этом сообщает Громадське.
В обход металлоискателей и рамок смогли пройти приблизительно 40 человек. Они устроили акцию под памятником Шевченко.
Как сообщал svodka.net ранее, в Чехии часть депутатов парламента демонстративно покинула торжественную церемонию инаугурации президента Милоша Земана.
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