Служба безопасности Украины имеет обоснованные доказательства, что лидеры "ДНР" Александр Захарченко и Александр Тимофеев причастны к подготовке терактов в Киеве, сказал руководитель СБУ Василий Грицак. Он добавил, что глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан действовал по предварительному сговору с ними. Грицак (на фото) заявил, что Рубан – это "исполнительный механизм в чужих руках" Фото: ssu.gov.ua "Получены весомые и достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что Рубан, действуя по предварительному сговору с руководителями террористических организаций так называемой ДНР Захарченко А. В и Тимофеевым А. Ю., а также другими лицами, спланировали и совершили конкретные действия, направленные на подготовку совершения серии террористических актов в центральной части Киева", – рассказал он.В СБУ уверены, что подготовка терактов координировалась из России.Грицак заявил, что Рубан – это "исполнительный механизм в чужих руках".Глава СБУ рассказал, что глава "Офицерского корпуса" на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter пытался ввезти на подконтрольную Украине территорию крупную партию оружия и боеприпасов. Грицак сообщил, что в процессе следственных действий изъяли девять автоматов Калашникова, два ручных пулемета Калашникова, два пистолета Макарова калибра 9 мм без маркировки с магазинами, четыре устройства для бесшумной стрельбы, два противотанковых гранатомета РПГ-22, а также мины, гранаты и несколько тысяч патронов."В коробках, где были сложены гранаты, обнаружено упаковочное письмо, датированное 11.06.2016 года, военной части 0880019. По нашим данным, это военная часть 1-го армейского корпуса "ДНР", – сообщил Грицак.8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно о задержании главы "Офицерского корпуса" в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, Рубан имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.По словам генпрокурора Юрия Луценко, задержание Рубана не было случайным.Сотрудники СБУ обыскали квартиру жены Рубана.Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Рубан заявил в суде, что о наличии в мебели, которую он перевозил, оружия не знал. По словам подозреваемого, автомобиль "принадлежит старшему офицеру Кедру".Шевченковский райсуд Киева арестовал главу "Офицерского корпуса" на 60 дней без права выхода под залог.Грицак рассказал сегодня, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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