|Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь, - ФОТО
|09.03.2018 16:45
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Нардеп подошла к клетке с подозреваемым и сделала соответствующий жест рукойНародный депутат Надежда Савченко пришла на суд, где Владимиру Рубану выбирают меру пресечения.
Фото: Тереза Лащук / LB.ua
На вопрос, готова ли он взять Рубана на поруки, Савченко ответила: "Конечно была готова взять на поруки Рубана, но уже поздно, так как суд удалился в совещательную" , сообщает LB.ua.
Фото: Тереза Лащук / Lb.ua
Фото: Тереза Лащук / Lb.ua
Напомним, что Владимира Рубана задержали утром 8 марта на пункте пропуска "майорских" на линии разграничения. Во время проверки мебели, которые руководитель "Офицерского корпуса" вывозил из оккупированной части Донбасса, нашли минометы, автоматы Калашникова, подрывники и другое оружие. Провозилося все это под видом имущества семьи переселенцев.
Согласно подозрению, предъявленной Рубленую, он готовил покушение на президента Петра Порошенко , руководителей силовых структур и других государственных деятелей.
Согласно документу, в Рубана "не позднее 14 ноября 2017" возник план осуществить в Киеве теракт с целью запугивания населения и спровоцировать военный конфликт на территории всей Украины.
В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были подорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.
Кроме того, Рубан планировал устроить захват здания парламента в ночное время, а также организовать вооруженные нападения на дома, в которых живут Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов. Все они должны были убить.
В то же время, сам Владимир Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что что во время задержания на КПВВ был там водитель и имел только перевезти товар из неподконтрольной территории Донбасса.
"Все были в сговоре .... это организованная операция двух служб", - заявил руководитель "Офицерского корпуса".
В свою очередь, Президент Украины Петр Порошенко заявил: " Цель была одна - дестабилизировать общество через массовые террористические акты. И доказательства этого, по крайней мере те, что мне сообщил глава СБУ, являются неоспоримыми".