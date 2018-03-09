Не собиралась писать-жутко некогда, но влезла «на минуточку» в ФБ и сразу попала на пост Валентина Торбы о 9 марта 2014 года.

И сразу вспомнила, как тогда, увидев в новостях знакомые места, бросилась к телефону звонить старшеньким. Слава богу, в этот день их там не было (или мне об этом не сказали, чтобы не нервничала-о многих событиях их тогдашней жизни мы только догадываемся). Но надо сказать, молодые острее нас чуют фальшь, и,сходив несколько раз на луганские мероприятия ( не обсуждая с нами почему), стали посещать их редко, только некоторые,знаковые для них. Больше спорили в сетях или с сотрудниками,одногруппниками,соседями. Не хочу обидеть тех людей, кто героически выходил агитировать за Майдан (не живший в Луганске, не поймет, как чувствовала себя горстка возле памятника в окружении кизячков или молодых регионов при полном равнодушии обывателей). Но иногда выступления братьев Серпокрыловых или Пригебы и ему подобной публики просто губили идею, было совершенно непонятно, зачем менять шило на мыло.

Кроме того, я знаю нескольких людей, которые ходили туда ни за белых, ни за красных, а за деньги Матькивщины. И это было понятно и доступно луганчанам, ведь никто из них не верил и не верит, что на Майдане огромная масса людей стояла бесплатно (возможно, кому-то и платили за какую-то конкретную работу, но ни мы, ни наше окружение с этим не сталкивались, наоборот, тратили деньги сами, и я лично знаю по крайней мере сотню таких же, как мы). В масштабах Луганска наемничество было заметно и сильно дискредитировало саму идею Майдана, которая и без того не была там популярной. Кстати, многие из них сейчас спокойно продолжают жить в столице сказочной луганской республики, только начали стыдить Украину и хвалить Плотницкого за то, что в центре чистенько и что окна вставил (он же не станет им рассказывать, что деньги на ремонт дали немцы-благотворители под эгидой Красного Креста). Так вот, я думаю, что и дочь знала или догадывалась, почему абсолютно аполитичные знакомые вдруг, как на работу, начали выходить на немноголюдные регулярные митинги. Да и к тому же ей было, с чем сравнивать. Фальшивые ноты портят не только мелодию…

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В марте еще не прошел псевдореферендум в Крыму, все еще не отошли от февральской крови на Майдане — но о войне не было и мыслей. А про Луганск думалось – побулькают под руководством рыгов, и дальше, как в 2005. Тогда тоже в день инаугурации Ющенко в сквере за спиной у Шевченко гробы с чучелами Вити и Юли жгли (так мерзко было), а потом ничего – и Москалю дифирамбы пели, и с Зиновием Гузаром лемкивские фестивали на Луганщине проводили. Но после 9-го марта, когда отвратительная пьяная орда (и там не только руслики завезенные были) кинулась на женщин с детьми, на пожилых интеллигентов, и никто из ментов пальцем не шевельнул, чтобы их защитить, стало жутко. И то, что Луганск не вышел на защиту своих, а просто «не видел, не слышал» (мы тогда обзвонили десятки знакомых,сотрудников, теперешних «примимрених», а тогда преступно равнодушных к городу и к своей жизни), заставило думать, что события будут развиваться по худшему из вариантов.

Тогда я, параллельно с материалами о Крыме, начала читать наших, луганских, и открыла для себя многих: Константинов, Реуцкого и Скоркина, Киркача и Торбу (до войны я, к своему стыду, и не знала, что есть люди, так любящие нашу заброшенную луганщину и так поэтически фотографирующие ее), нахального Женю Спирина и многих-многих других.

С трудом воспринимала, правда, опусы Сергея Иванова, уж очень он тогда был по стилю изложения хамоватый луганский функционер. Да и мат я воспринимаю только, как реакцию на нечто неожиданное, из ряда вон выходящее, типа молотка по пальцу, либо тогда, когда это смешно и красиво, как у Моновой. А грязнючие матюки из уст модных фемин возле всех универов Луганска; чистеньких мальчиков-старшеклассников, пересказывающих вчерашний фильм; молодых мамаш, воспитывающих двухлетних чад; старух и школяров – не переношу. И Иванова тогда считала матершинным мажором — зауважала потом, когда его уволили с работы за троллинг и звонок Голенко, за едкие посты о подневольных митингах, за поднятый средний палец во время речи Недовеса на митинге против Майдана, за попытки помешать псевдореферендуму, за помощь ВСУ. И, когда вынужден был спасаться, уехал и не ныл, а начал другую новую жизнь. Но, читая их всех, видя события их глазами, с горечью понимала – будет кровь. Но что такие реки… и так скоро…

С начала апреля карусель начала раскручиваться совсем с другой скоростью. А спусковой крючок был спущен все-таки 9 марта, когда невидимый серый игрок, прокачивающий ситуацию, понял, что Луганские ворота широко открыты.

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