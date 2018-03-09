1-го марта 2018-го года Владимир Владимирович Путин объявил о начале русской весны



Одним из свойств зачитанного президентом Владимиром Путиным Послания к Федеральному Собранию является то, что каждый человек в мире получил возможность услышать именно то, что хотел услышать.



Или увидеть.



Судите сами.



Часть посмотревших выступление главы государства гомерически ухахатываются отсталостью графики в продемонстрированных роликах. Частично использованы кадры из анимационного фильма 2007-го года, докатились! Деньги, выделенные на создание новой современной графики, наверняка украли, и выехали на старых запасах. Да какие же это суперновейшие инновационные образцы вооружений, если слайды времён царя Гороха? Путин вор!



Другие пришли в отчаяние от длительности выступления. Два часа, минута в минуту, это ж сколько текста зачитано!.. Зачем лить столько воды, если можно полаконичней? Сказками уши заговаривает!



Любители троллинга также не остались в обиде, обнаружив целую россыпь приколов над «партнёрами», в частности, призыв к «ястребам войны» уйти на пенсию.



Кто хотел увидеть подтверждение болезни старого Путина, увидел кашляющего старца, хлебающего медицинский спирт.



Кто хотел увидеть полного сил и задора Путина, увидел именно это. К слову, далеко не каждый и в тридцать лет в состоянии два часа простоять за трибуной, зачитывая многостраничный текст. Устают ноги и жутко болят голосовые связки (если нет постоянной практики).



Разумеется, финальная часть Послания, насыщенная перечислением достижений отечественного ВПК, затмила собой полтора часа изложения программы развития здравоохранения, образования, строительства жилья, демографии и т.д. (хотя по каждому из этих аспектов жизни государства сказано множество важнейших вещей).



Военная часть Послания сразу же возбудила горластых всепропальщиков, которые увидели объявление Путиным новой гонки вооружений и чуть ли не войны Соединённым Штатам.



Завершение речи Путина, действительно, примечательно по ряду причин, которые мы далее и изложим.



Во-первых, оружие отодвинуто именно на завершение Послания. А, как известно из простого школьного курса психологии, то, что находится в конце речи, лучше только запоминается. Наивно полагать, что Владимир Путин об этой особенности человеческой психики не в курсе. Значит, он стремился к тому, чтобы часть аудитории напрочь позабыла обо всём, перечисленном в первой части выступления, и запомнила только ракеты с лазерами. Это ему удалось в полной мере.



Во-вторых, столь дотошное перечисление тактико-технических характеристик средств прорыва американской ПРО, средств доставки ядерных боеголовок, вкупе с демонстрацией клипов немного излишне, если речь идёт о намёках. Наоборот, разжёвано так, что даже олигофрены в спецшколе для умственно отсталых должны понять.



В-третьих, это первый раз за всю историю путинских обращений к Федеральному Собранию, когда использована графическая презентация. Резонно предположить, что именно примитивные слайды предназначены совсем уж для дураков.



В-четвёртых, три из пяти перечисленных видов оружия пока что даже не имеют названий, и главный Главнокомандующий предложил всем желающим принять участие в конкурсе – присылать предложения на сайт Министерства Обороны.



письмо главы государства выглядело бы обыкновенным школьным сочинением, если бы не было обращено разом ко всем группам, как слоям населения, так и политическим кланам внутри страны и за её пределами. В эти два часа Владимир Путин обратился сразу ко всему человечеству.



Каждая группа получила в свой адрес сообщение на определённом смысловом ряде. Идиоты, которые хотели услышать про гонку вооружений, услышали именно это. Дебилы, которые мечтают о войне США с Россией, уже потирают руки в предвкушении.



В адрес воинственных кланов США, так называемых «вашингтонских ястребов», всю свою жизнь ратующих за нанесение ядерного удара по Советской России, недвусмысленно сообщено, что никакая ПРО, никакие ударные кулаки из Арктики, Средиземки и Восточной Европы разом не уберегут их вотчину от образования пролива между Мексикой и Канадой. Вам не жалко нашего населения – нам не жалко вашего.



Полное восстановление всепланетной системы отслеживания пусков ракет и системы раннего обнаружения подтверждено на самом высоком уровне. Арктическая «сторона» России довольно долго была уязвимым местом ввиду рельефа и малочисленности населения, но развёртывание сети станций и военных баз вкупе с увеличением численности кораблей ВМФ делает это холодное «подбрюшье» вполне защищённым. Кроме того, Арктика определённо становится более русской, чем чьей-либо ещё. Холод – это наша естественная среда обитания.



В речи Путина часто прозвучали уверения в том, что Россия не будет применять оружие для расширения и захвата новых территорий. Что в переводе с древнегреческого означает – захватнических войн вести не будем, нападать не будем, насильно загонять в русский мир не станем. В этом нет нужды.



Желающие сами придут. Под озвученные гарантии защиты союзников России от военной агрессии. А желающих будет много, настолько много, что одна шестая суши может плавно перерасти в одну пятую.



Первого марта объявлено о пересмотре положений Pax Americana, который аннулируется, и переформатировании только мироустройства, в котором речь идёт о выживании стран и народов, а залог их выживания – переход под русский «зонтик». Толковые политики во всех странах мира это приняли к сведению, и после 18-го марта сотрут ступени в Кремль.



Заверения в миролюбии не адресованы американской элите и Пентагону – там в принципе отсутствуют люди, способные видеть в России не заклятого врага. Однако американскому руководству прямо рекомендовано выпереть в полном составе седой генералитет на пенсию, отодвинуть подальше от управления вооружёнными силами. От греха подальше. Пусть в плейстейшн играют.



На самом же глубоком смысловом ряде Путин обратился к мировым элитам, которых конспирологи часто именуют «рептилоидами» и прочими обидными словами. К владельцам мировой финансовой системы, транснациональных корпораций. Им буквально дано понять, что всепланетное господство им не светит, поскольку Россия уходить в небытие не собирается. Что Россия не желает войны («хотят ли русские войны?») и не будет мешать их планам при условии, что они не будут трогать Россию.



А планы мировых элит вполне прозрачны и часто озвучены разными уважаемыми прогрессивным сообществом людьми, в частности, Биллом Гейтсом. Ввиду резкого роста человеческой популяции и стремительного увеличения потребления не возобновляемых ресурсов необходимо сделать что-то, что позволит контролировать численность населения планеты, обуздать взрывную рождаемость в разных регионах, сберечь оставшиеся ресурсы и растянуть их использование на столь долгий срок, на который получится. Меньше народу – больше кислороду. А также еды, питьевой воды, нефти, газа, леса, редкоземельных металлов.



В этом аспекте мировые элиты, непременно, правы, поскольку созданный ими же капитализм привёл к бессмысленному уничтожению богатств ради продажи и немедленного выбрасывания на свалку. Модель потребления, сформированная Западом, привела человечество к экспоненциальному росту свалок, истреблению природы, уничтожению флоры и фауны, оскудеванию естественного разнообразия биосферы. Механизмов для плавного, постепенного перехода от угара потребительской вакханалии к бережливому отношению к окружающей среде не существует, и никто не станет их вырабатывать. Единственно правильный вариант – резко сократить население планеты. В первую очередь, разумеется, под нож пойдёт самое алчно потребляющее – т.е. американское и европейское. Достаточно сказать, что в 2017-м году в мире продано свыше полутора миллиардов смартфонов, т.е. каждый житель планеты покупает новый телефон каждые четыре года. Поскольку наивно полагать, что делают это жители Африки, то понятно, что именно в Америке и Европе смартфоны меняют даже чаще, чем раз в год.



То же касается автомобилей, фаст-фуда и т.д. Западная цивилизация со своим рынком – это цивилизация мусора. И превращение планеты в мусорную кучу необходимо как можно быстрее остановить. Сокращением наиболее погрязшего в потреблении населения.



Владимир Путин дал понять, что в курсе этих планов и методов их реализации, и не станет им препятствовать. Однако, со своей стороны, распространять действие механизма депопуляции на Россию также не допустит. Именно в этом ракурсе следует понимать подробное, детальное описание возможностей гиперзвукового оружия.



Оно ещё не стоит серийно на вооружении, ещё требует «допиливания», но ясно, что будет готово к применению в ближайшие годы. Ну так ведь и к депопуляции планеты мировые элиты приступят не сегодня вечером. К тому времени, как приступят, будут готовы к применению и русские гиперзвуковые убийцы.



Гиперзвуковые ракеты станут гарантией того, что грядущее сокращение населения мира не затронет Россию.



Они позволят обнулить если не всех представителей мировой элиты, то часть их точно. А ведь их отнюдь не легионы, и размножаются они не почкованием, и взращивание, воспитание, обучение кадров требует многих лет и огромных усилий. Так что даже утрата части состава от удара русским гипероружием нанесёт страшный урон их тысячелетней власти.



Путин прозрачно намекнул, что адреса, пароли, явки, схроны, конспиративные квартиры, где вы обтяпываете свои грязные делишки мирового господства, известны, следовательно немногочисленные ряды отдельно неприкасаемых можем проредить, если нас тронете.



Владимир Путин не просто объявил о выводе России за пределы глобальной зачистки хомосапиенсов, но и предложил всем желающим сохраниться и жить дальше, примкнув под щедрый русский зонтик безопасности.



Причём не только безопасности, защищающей от военной агрессии, но и любой другой. Русский зонтик даёт бесконечные возможности учиться, созидать, творить, развиваться без опаски за своё будущее и будущее детей. Всем, кого интересует нечто большее, чем пожирание бигмаков перед телеящиком, предложено махнуть в Россию. Работы хватит всем, еды хватит на всех. Самореализация на все сто – вот что такое русская цивилизация для любого жителя Земли. Нам без разницы раса, вера, цвет кожи, язык – все подлинно равны. Встречные требования просты – мирное сосуществование при соблюдении правил общежития.



Вы не трогаете Россию и союзников – мы не трогаем вас.



Понятно, что миссию по сокращению населения планеты кому-то необходимо взвалить на себя и выполнить эту грязную работу. Русские будут смотреть этот процесс по телевизору, попивая «Байкал» под хрустальным куполом.



В самое ближайшее время следует ожидать переобувания в прыжке массы отпетых русофобов, а самые матёрые из их числа либо благоразумно исчезнут из медийного пространства, либо попадут в аварию.



За русофобство платить не будут нисколько. Поскольку тем, кому это было нужно и выгодно до 1-го марта 2018-го года, сейчас следует опасаться удара совсем с другой – неожиданной – стороны. А тем, кто это делал за деньги, пора безотлагательно переквалифицироваться в управдомы.



То, что мировые элиты правильно поняли сообщение Путина и дали своё согласие, следует из вопиющего противоречия между реакциями «сетевых хомячков» и ведущих мировых СМИ.



«Сетевые хомячки» - комментаторы, блоггеры, ведущие пабликов и т.п. – являются первым (низовым) уровнем информационного реагирования, принадлежат американским элитам (тем самым «ястребам»), курируются через различные НКО. Они по привычке бросились в бой ещё до того, как была выработана и сформирована позиция политических кругов, в надежде, что удастся ударным лаем выслужиться и получить финансирование пожирнее.



Однако в этот раз что-то пошло не так, и второй уровень информационного реагирования - ведущие мировые СМИ и видные политики - вместо поддержки линии «сетевых хомячков» высказались в крайне сдержанной тональности.



Цитата

"Конечно, что я хочу сказать, многие здесь, в Госдепартаменте, с интересом смотрели это выступление, и, как я полагаю, всё правительство в целом... Я хочу прояснить, и мы уже говорили об этом, мы не собираемся реагировать на каждое слово и каждую идею, которую выражают мировые лидеры. Однако было неприятно смотреть на анимацию ядерной атаки на США, это то, что нам не понравилось. Мы не считаем, что это - ответственное поведение международного игрока", - заявила в ходе брифинга официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.



Никакого испуга, паники, агрессии – ничего, что обычно следует из Госдепа.



Только признание того, что всё правительство США и Госдепартамент прилипли к экранам телевизоров, внемля словам мирового лидера – Владимира Путина.



Хизер Нойерт яснее ясного дала понять, что никакой агрессии со стороны России они, конечно же, не ожидают, и что агрессии со стороны США также не будет.



Обычно «сетевые хомячки» и мировые СМИ действуют с завидным единодушием по любому вопросу русофобской повестки дня (достаточно вспомнить сбитый над Донбассом боинг малазийских авиалиний). Тот факт, что первого марта они не запели в унисон, а прямо разошлись в характере комментариев, прямо говорит о том, что хозяева мировых СМИ в верном ключе восприняли речь Путина и согласны на его предложение о разделе мира на зоны влияния. «Сетевые хомячки», дёргаемые за ниточки из других кабинетов, опередили события и задудели не в ту дудку. Ну, ничего страшного, пойдут дворниками работать.



Следует ожидать, что насквозь русофобская Европа, веками воспитываемая в атмосфере ненависти ко всему русскому, превосходства над русскими, в предстоящие годы сменит риторику на уровне властей и СМИ. Особенно забавным это будет выглядеть со стороны Польши и Прибалтики, где руководство стран изгаляется в оскорблении русских и обливании помоями Советского Союза. Хотите верьте, хотите нет, но из них получатся самые преданные агитаторы за возвращение в зону влияния России. Иначе они потеряют и деньги, и жизнь, и свою микроскопическую власть.

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