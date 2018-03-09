В сто пятидеятый раз. Самая главная проблема «лидеров либеральной оппозиции», которые лезли и лезут на сцену, в том, что они почти поголовно не служили и не сидели. И нихрена не понимают психологии тех, с кем пытаются бороться.

Вот говоришь им: я знаю этих людей. Я знаю, на что способны дорвавшиеся до власти гопники. Я два с половиной года провел с ними в одной казарме. Я знаю, как валяется на кафельном полу кровь сгустками, когда п*здят толпой в туалете. Духовской бунт проигрывать нельзя. Бить надо сейчас. Пока они расслабились, отпустили вожжи, ослабели. Понятно, что свалить не получится, но надо хотя бы не дать им распространить свою власть дальше. Оказать сопротивление вот на этом рубеже. Не отдавать им больше ни пяди своей свободы. Добиться возвращения украденных голосов — реально. Главное для этого не уходить.

Да, придется драться. Но если нет — потом будет хуже. Потом они придут в себя, мобилизуются, начнут мстить за свой страх и растерянность — и вы зае*етесь харкать кровавой юшкой на полу, когда вас начнут по одному тягать в сортир. Я в Моздоке блевал своей кровью и отбивался куском стекла, когда мной выбили раму в туалете, а они — такие вот — стояли надо мной, и стряхивали пепел мне в лицо. Я знаю их. Бить надо сейчас, пока они ослабели, иначе нам пизда.

Аааа, провокатор, он хочет крови, не слушайте его, пошли в загон шариками и уточками махать, давайте соблюдать их законы, рисуйте плакатики, но без провокаций.

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Прошло пять лет. Кого зап*здили в сортире до полусмерти, кого убили совсем, кто сидит, кто бежал из казармы и рад, что живой. А оставшаяся либеральная общественность искренне удивляется, что гопник наконец сказал прямой речью — весь мир в труху у*беню, но власть не отдам.

Ах-ах-ах… Ох-ох-ох…

Кто бы мог подумать, правда? Главное, никто ж не предупреждал.

Дошло наконец. Доброе утречко. С пробуждением.

Подберите свои розовые сопельки и боритесь со своим харрасментиком дальше.

Это ж у вас сейчас самая главная проблема в России, правда?

В стране п*здец, война, десять тысяч убитых граждан соседнего государства, репрессии оккупированного народа, декриминализация побоев, когда жен уже официально можно калечить…

Что делать? А давайте с харрасментом бороться!

Что я предлагаю? Ничего я уже не предлагаю. Поздно уже что-то предлагать. Поздно уже что-то делать. Я предлагаю лишь снять наконец свои розовые очки и увидеть реальность таковой, какова она есть. Отдуплите уже, наконец, в какой стране вы живете и что происходит.

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