В интернете опубликовали видео, на котором украинский футболист читает стихотворение поэта Тараса "Если бы вы знали, панычи", передает со ссылкой на .

Поэт и художник Тарас родился 9 марта 1814 в с. Моринцы Киевской губернии, нынешний Звенигородском р-н Черкасской обл.

Его родители были крепостными Павла Энгельгардта. В 24-летнем возрасте знакомые художники выкупили из крепостничества.

За участие в Кирилло-Мефодиевского общества, которое выступало против монархии Тараса арестовали и отправили в ссылку в Орске крепость, где он должен служить солдатом. Царь Николай I своим указом запретил писать и рисовать.

В 1857 году вернулся из ссылки. Жил в Москве и Петербурге.

Умер Тарас 10 марта 1861. Похоронен он был сначала в Петербурге, но в том же году его перезахоронили на Чернечей горе возле Канева.

Всего написал 237 стихотворений и поэм, из них 235 на украинском и 2 на русском языках.

Ко дню рождения украинского поэта Тараса киевский метрополитен предлагает всем желающим бесплатно проехаться столичной подземкой. Для этого на входе в метро нужно будет прочитать любимого стихотворения Тараса Григорьевича. Об этом сообщили на официальном сайте киевского метрополитена.

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